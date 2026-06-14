https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ankara-havalimani-yarin-acilacak-1106490449.html

Ankara Havalimanı yarın açılacak: 'ANK' koduyla hizmet verecek

Ankara Havalimanı yarın açılacak: 'ANK' koduyla hizmet verecek

Sputnik Türkiye

Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın "Ankara Havalimanı" ismi ve "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T13:21+0300

2026-06-14T13:21+0300

2026-06-14T13:21+0300

türki̇ye

devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)

milli savunma bakanlığı (msb)

esenboğa havalimanı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni, yarın saat 13.00'te gerçekleştirilecek.Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanındaki çalışmalar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.8 ayda tamamlandıBaşkent Ankara’nın havacılık altyapısını güçlendirecek modernizasyon süreci, yüksek koordinasyonla 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi.Şehir trafiğine nefes aldıracak yeni yolProje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları hayata geçirildi. Söz konusu köprü, 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz tasarımıyla dikkat çekiyor. Ankara Bulvarı üzerinde inşa edilen 40 metrelik geçit ile de güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı hedefleniyor.Ankara Havalimanı’nın hizmete alınmasıyla birlikte, başkentin hava trafiğinin daha dengeli yönetilmesi, uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programları sırasında oluşabilecek yükün Esenboğa Havalimanı'ndan alınması ve şehir içi kara trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ankara-cumhuriyet-bassavciligina-aykut-celik-atandi-1106450170.html

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Sputnik Türkiye

devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), milli savunma bakanlığı (msb), esenboğa havalimanı