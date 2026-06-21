https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-kiev-cocuklari-hedef-alan-saldirilarini-zafer-olarak-1106680293.html
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kiev, çocukları hedef alan saldırılarını zafer olarak gösteriyor
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kiev, çocukları hedef alan saldırılarını zafer olarak gösteriyor
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Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, Kiev rejiminin çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarını kendi ‘zaferleri’ olarak göstermeye devam ettiğini... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rus medyasına demecinde Kiev rejiminin çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarını kendi ‘zaferleriymiş’ gibi göstermeye devam ettiğini söyledi.Geçen Çarşamba günü Ukraynalı teröristlerin Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse saldırdığını hatırlatan Kiselev, Cuma günü ise Moskova Bölgesi’nde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısında 8 yaşında bir kız çocuğunun öldürüldüğünün altını çizdi.Aynı zamanda cepheden gelen önemli haberlere ve Rus güçlerinin özel askeri operasyon bölgesindeki istikrarlı ilerleyişine de dikkat çeken Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html
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rusya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, moskova, kiev, ukrayna, özel askeri harekat
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kiev, çocukları hedef alan saldırılarını zafer olarak gösteriyor
22:18 21.06.2026 (güncellendi: 22:51 21.06.2026)
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, Kiev rejiminin çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarını kendi ‘zaferleri’ olarak göstermeye devam ettiğini belirtti.
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rus medyasına demecinde Kiev rejiminin çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarını kendi ‘zaferleriymiş’ gibi göstermeye devam ettiğini söyledi.
Kiev, uluslararası platformlardan suçlarını, çocuklara ve sivillere yönelik saldırılarını zafer olarak göstererek, söz konusu ‘zaferleri’ hakkında haberler yayınlamaya devam ediyor.
Geçen Çarşamba günü Ukraynalı teröristlerin Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse saldırdığını hatırlatan Kiselev, Cuma günü ise Moskova Bölgesi’nde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısında 8 yaşında bir kız çocuğunun öldürüldüğünün altını çizdi.
Aynı zamanda cepheden gelen önemli haberlere ve Rus güçlerinin özel askeri operasyon bölgesindeki istikrarlı ilerleyişine de dikkat çeken Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Askerlerimiz artık Konstantinovka’da. Şehir sistematik bir şekilde mahalle mahalle temizlenmeye devam ediyor. Sıradaki hedef, Kiev rejiminin Donbas'taki son kalesi olan Kramatorsk ve Slavyansk.