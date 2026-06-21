https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-kiev-cocuklari-hedef-alan-saldirilarini-zafer-olarak-1106680293.html

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kiev, çocukları hedef alan saldırılarını zafer olarak gösteriyor

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kiev, çocukları hedef alan saldırılarını zafer olarak gösteriyor

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, Kiev rejiminin çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarını kendi ‘zaferleri’ olarak göstermeye devam ettiğini... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

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Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rus medyasına demecinde Kiev rejiminin çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarını kendi ‘zaferleriymiş’ gibi göstermeye devam ettiğini söyledi.Geçen Çarşamba günü Ukraynalı teröristlerin Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse saldırdığını hatırlatan Kiselev, Cuma günü ise Moskova Bölgesi’nde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısında 8 yaşında bir kız çocuğunun öldürüldüğünün altını çizdi.Aynı zamanda cepheden gelen önemli haberlere ve Rus güçlerinin özel askeri operasyon bölgesindeki istikrarlı ilerleyişine de dikkat çeken Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html

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