https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/81-yasindaki-unlu-sarkici-rod-stewart-konser-sirasinda-fenalasti-1106697585.html
81 yaşındaki ünlü şarkıcı Rod Stewart konser sırasında fenalaştı
81 yaşındaki ünlü şarkıcı Rod Stewart konser sırasında fenalaştı
Sputnik Türkiye
81 yaşındaki rock efsanesi, ABD’nin Utah eyaletindeki konserinde fenalaştı. Neredeyse bayılmak üzere olan şarkıcıya oksijen tüpü verildi. Ayrıntılar haberde...
2026-06-22T15:53+0300
2026-06-22T15:53+0300
2026-06-22T15:53+0300
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Rock efsanesi Rod Stewart, cuma gecesi Utah'taki konserine ara vermek ve sahnedeki bir oksijen tüpünden nefes almak zorunda kaldı ve sonrasında neredeyse bayıldığını söyledi.Amerika merkezli magazin haberleri sitessi TMZ’nin paylaştığı bir videoda, Stewart’ın şarkı söylerken destek almak için önce bir yere tutunduğu, ardından bir ekip üyesine işaret ettiği ve ekip üyesinin oksijen tüpünü getirdiği görülüyor.Kalabalık, Stewart nefes alırken alkışlayarak tezahürat yaptı.Stewart kendine geldikten sonra, "Gösteri devam etmeli" dedi.Sorun, yükseklik mi?Oksijen yetersizliğinin nedeni henüz bilinmese de, olayı internette paylaşan birçok konser izleyicisi, mekanın deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yükseklikte bulunmasından kaynaklandığını belirtti.81 yaşındaki sanatçı, "One Last Time" (Son Bir Kez) turnesi kapsamında ABD'de konserler veriyor. Bir sonraki planlanan performansı 31 Temmuz'da Wantagh, New York'taki Northwell at Jones Beach Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-telaffazu-en-zor-soru-sosyal-medyada-gundem-oldu-47-harften-1106684374.html
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rod stewart, amerika, tmz, abd
rod stewart, amerika, tmz, abd
81 yaşındaki ünlü şarkıcı Rod Stewart konser sırasında fenalaştı
81 yaşındaki rock efsanesi, ABD’nin Utah eyaletindeki konserinde fenalaştı. Neredeyse bayılmak üzere olan şarkıcıya oksijen tüpü verildi.
Rock efsanesi Rod Stewart, cuma gecesi Utah'taki konserine ara vermek ve sahnedeki bir oksijen tüpünden nefes almak zorunda kaldı ve sonrasında neredeyse bayıldığını söyledi.
Amerika merkezli magazin haberleri sitessi TMZ’nin paylaştığı bir videoda, Stewart’ın şarkı söylerken destek almak için önce bir yere tutunduğu, ardından bir ekip üyesine işaret ettiği ve ekip üyesinin oksijen tüpünü getirdiği görülüyor.
Kalabalık, Stewart nefes alırken alkışlayarak tezahürat yaptı.
Stewart kendine geldikten sonra, "Gösteri devam etmeli" dedi.
Oksijen yetersizliğinin nedeni henüz bilinmese de, olayı internette paylaşan birçok konser izleyicisi, mekanın deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yükseklikte bulunmasından kaynaklandığını belirtti.
81 yaşındaki sanatçı, "One Last Time" (Son Bir Kez) turnesi kapsamında ABD'de konserler veriyor. Bir sonraki planlanan performansı 31 Temmuz'da Wantagh, New York'taki Northwell at Jones Beach Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.