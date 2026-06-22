https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/81-yasindaki-unlu-sarkici-rod-stewart-konser-sirasinda-fenalasti-1106697585.html

81 yaşındaki ünlü şarkıcı Rod Stewart konser sırasında fenalaştı

81 yaşındaki ünlü şarkıcı Rod Stewart konser sırasında fenalaştı

Sputnik Türkiye

81 yaşındaki rock efsanesi, ABD’nin Utah eyaletindeki konserinde fenalaştı. Neredeyse bayılmak üzere olan şarkıcıya oksijen tüpü verildi. Ayrıntılar haberde...

2026-06-22T15:53+0300

2026-06-22T15:53+0300

2026-06-22T15:53+0300

yaşam

rod stewart

amerika

tmz

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106697429_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4f2a4752b0f615da422909c205d5e08e.jpg

Rock efsanesi Rod Stewart, cuma gecesi Utah'taki konserine ara vermek ve sahnedeki bir oksijen tüpünden nefes almak zorunda kaldı ve sonrasında neredeyse bayıldığını söyledi.Amerika merkezli magazin haberleri sitessi TMZ’nin paylaştığı bir videoda, Stewart’ın şarkı söylerken destek almak için önce bir yere tutunduğu, ardından bir ekip üyesine işaret ettiği ve ekip üyesinin oksijen tüpünü getirdiği görülüyor.Kalabalık, Stewart nefes alırken alkışlayarak tezahürat yaptı.Stewart kendine geldikten sonra, "Gösteri devam etmeli" dedi.Sorun, yükseklik mi?Oksijen yetersizliğinin nedeni henüz bilinmese de, olayı internette paylaşan birçok konser izleyicisi, mekanın deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yükseklikte bulunmasından kaynaklandığını belirtti.81 yaşındaki sanatçı, "One Last Time" (Son Bir Kez) turnesi kapsamında ABD'de konserler veriyor. Bir sonraki planlanan performansı 31 Temmuz'da Wantagh, New York'taki Northwell at Jones Beach Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-telaffazu-en-zor-soru-sosyal-medyada-gundem-oldu-47-harften-1106684374.html

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rod stewart, amerika, tmz, abd