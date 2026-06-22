https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/76-ilde-uyusturucu-operasyonu-976-supheli-tutuklandi-1106701914.html

76 ilde uyuşturucu operasyonu: 976 şüpheli tutuklandı

76 ilde uyuşturucu operasyonu: 976 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan bin 926 şüpheliden 976'sı tutuklandı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T18:57+0300

2026-06-22T18:57+0300

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türki̇ye

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İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.Operasyonlarda gözaltına alınan bin 926 şüpheliden 976'sı tutuklanırken, 376 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakanlık, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin ülke genelinde aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

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