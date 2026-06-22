https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/76-ilde-uyusturucu-operasyonu-976-supheli-tutuklandi-1106701914.html
76 ilde uyuşturucu operasyonu: 976 şüpheli tutuklandı
76 ilde uyuşturucu operasyonu: 976 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan bin 926 şüpheliden 976'sı tutuklandı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T18:57+0300
2026-06-22T18:57+0300
2026-06-22T18:57+0300
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uyuşturucu
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uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
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İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.Operasyonlarda gözaltına alınan bin 926 şüpheliden 976'sı tutuklanırken, 376 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakanlık, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin ülke genelinde aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/uyusturucu-testi-pozitif-cikmisti-kenan-doguludan-ilk-aciklama-1106627144.html
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uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu
76 ilde uyuşturucu operasyonu: 976 şüpheli tutuklandı
76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan bin 926 şüpheliden 976'sı tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
Operasyonlarda gözaltına alınan bin 926 şüpheliden 976'sı tutuklanırken, 376 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakanlık, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin ülke genelinde aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.