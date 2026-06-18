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Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
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Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptırdığı idrar analizinin... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T23:48+0300
2026-06-18T23:48+0300
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uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu kaçakçılığı
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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları açıklandı. Ünlü sanatçı Kenan Doğulu dahil 8 kişinin testleri pozitif çıktı. Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kenan Doğulu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.Doğulu, ''Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım. Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim. Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmislardi-kenan-dogulu-ve-enis-arikanin-test-sonuclari-cikti--1106620638.html
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kenan doğulu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu kaçakçılığı
kenan doğulu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu kaçakçılığı

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

23:48 18.06.2026
© AA / Muhammed YaylalıKenan Doğulu
Kenan Doğulu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA / Muhammed Yaylalı
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Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptırdığı idrar analizinin negatif çıktığını belirtirken, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına inandığını ve sürecin gerçeği ortaya çıkaracağına güvendiğini ifade etti.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları açıklandı.
Ünlü sanatçı Kenan Doğulu dahil 8 kişinin testleri pozitif çıktı. Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kenan Doğulu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Doğulu, ''Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım. Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim. Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum'' dedi.
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