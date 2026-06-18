https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/uyusturucu-testi-pozitif-cikmisti-kenan-doguludan-ilk-aciklama-1106627144.html

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptırdığı idrar analizinin... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T23:48+0300

2026-06-18T23:48+0300

2026-06-18T23:48+0300

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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları açıklandı. Ünlü sanatçı Kenan Doğulu dahil 8 kişinin testleri pozitif çıktı. Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kenan Doğulu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.Doğulu, ''Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım. Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim. Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmislardi-kenan-dogulu-ve-enis-arikanin-test-sonuclari-cikti--1106620638.html

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