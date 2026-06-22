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100. Gazi Koşusu'nun kayıtları belli oldu: Gazi Koşusu ne zaman?
100. Gazi Koşusu'nun kayıtları belli oldu: Gazi Koşusu ne zaman?
Sputnik Türkiye
Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü için geri sayım sürerken, dev yarışın kayıtları tamamlandı. Veliefendi... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te gerçekleştirilecek.Rekor ödülün dağıtılacağı yarışta kayıtlar tamamlandı. 100. Gazi Koşusu'nda Aimus Liberatus, Almighty Esprit, Anshba, Ballad King, Bay Nalçakan, Brando, Ersele Beyi, Goldrakhan, Jazz Runner, Joyful Forever, Kralın Dansı, Mandrake, Massimo Supremo, Metal Heart, Mucho Bueno, Rabovo, Silent Treatment, The Real One, Upamecano, Whizbang, Jaehaera, Neuro Math, Super Tomo, Falconnidae, Shadow Soldier, Rand Al Thor ve Bizon mücadele edecek isimler olarak açıklandı.Gazi Koşusu ikramiyesi ne kadar?Yarışta birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye 2 milyon 500 bin TL ödeme yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/99-gazi-kosusu-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-yayimlanacak--1097433031.html
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gazi koşusu, at yarışı, hobi at yarışı, jokey, türkiye jokey kulübü, hipodrom, veliefendi hipodromu
gazi koşusu, at yarışı, hobi at yarışı, jokey, türkiye jokey kulübü, hipodrom, veliefendi hipodromu

100. Gazi Koşusu'nun kayıtları belli oldu: Gazi Koşusu ne zaman?

21:19 22.06.2026 (güncellendi: 21:21 22.06.2026)
© AAGazi Koşusu - at yarışı
Gazi Koşusu - at yarışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA
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Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü için geri sayım sürerken, dev yarışın kayıtları tamamlandı. Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak tarihi mücadelede toplam 22 safkan birincilik için piste çıkacak.
100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te gerçekleştirilecek.
Rekor ödülün dağıtılacağı yarışta kayıtlar tamamlandı. 100. Gazi Koşusu'nda Aimus Liberatus, Almighty Esprit, Anshba, Ballad King, Bay Nalçakan, Brando, Ersele Beyi, Goldrakhan, Jazz Runner, Joyful Forever, Kralın Dansı, Mandrake, Massimo Supremo, Metal Heart, Mucho Bueno, Rabovo, Silent Treatment, The Real One, Upamecano, Whizbang, Jaehaera, Neuro Math, Super Tomo, Falconnidae, Shadow Soldier, Rand Al Thor ve Bizon mücadele edecek isimler olarak açıklandı.

Gazi Koşusu ikramiyesi ne kadar?

Yarışta birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye 2 milyon 500 bin TL ödeme yapılacak.
Gazi Koşusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
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99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
29 Haziran 2025, 13:05
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