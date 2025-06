https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/99-gazi-kosusu-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-yayimlanacak--1097433031.html

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

Sputnik Türkiye

Türk atçılığının en köklü ve prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez heyecan dolu anlara sahne olacak. Gazi Koşusu sadece bir yarış... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T13:05+0300

2025-06-29T13:05+0300

2025-06-29T13:05+0300

yaşam

gazi koşusu

veliefendi hipodromu

türkiye

tjk

ödül

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1a/1044825358_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_1798a5510af2b26812dc939e98441c78.jpg

Gazi Koşusu heyecanı bugün başlıyor.Gazi Koşusu ne zaman?Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.Türkiye'nin en köklü at yarışı organizasyonu olan Gazi Koşusu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 99'uncu kez düzenleneceği belirtildi. Tay TV'den canlı yayınlanacak yarışı geçen yıl Dragon Flame kazanmıştı.Gazi Koşusu'nda kaç at yarışacak?Bu yılki yarışa 22’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere toplam 26 safkan kayıt yaptırdı. Yarışa katılacak tayların 23’ünün erkek, 3’ünün ise dişi safkanlardan oluştuğu açıklandı. Geçen yılın şampiyonu Dragon Flame bu yarışta yer almayacak olsa da, Albayrak, Belgratthan, Brain Brooster, Brave Champion gibi güçlü rakipler pistteki yerini alacak.Gazi Koşusu ödülü ne kadar?Koşunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak açıklanırken, ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye 1.5 milyon TL ödül verileceği belirtildi.Koşuyu kazanan tayın sahibinin kayıt ve taksit ücretleriyle at sahibi primleri de dahil olmak üzere toplam 46 milyon 335 bin TL kazanacağı açıklandı. Tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi de ise toplam ödül tutarı 55 milyon 335 bin TL’ye ulaşacağı hatırlatıldı.99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17:15'te start alacak yarış, Kanal D, D-Smart kanalları Tay TV ve Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.

veliefendi hipodromu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazi koşusu, gazi koşusu 2025, gazi koşusu hangi gün, gazi koşusu saat kaçta, gazi koşusu canlı yayın, gazi koşusu sonuçları, gazi koşusu hangi kanal, gazi koşusu kazanan, gazi koşusu altılı tahmin, gazi koşusu bilet fiyatı, gazi koşusu tarihçesi, gazi koşusu jokeyler, gazi koşusu yarış programı, gazi koşusu ne zaman başladı, gazi koşusu at isimleri, gazi koşusu en çok kazanan at, gazi koşusu ödülü ne kadar, gazi koşusu hipodrom, veliefendi gazi koşusu, gazi koşusu canlı izleme