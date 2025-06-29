https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/99-gazi-kosusu-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-yayimlanacak--1097433031.html
99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
Sputnik Türkiye
Türk atçılığının en köklü ve prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez heyecan dolu anlara sahne olacak. Gazi Koşusu sadece bir yarış... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T13:05+0300
2025-06-29T13:05+0300
2025-06-29T13:05+0300
yaşam
gazi koşusu
veliefendi hipodromu
türkiye
tjk
ödül
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Gazi Koşusu heyecanı bugün başlıyor.Gazi Koşusu ne zaman?Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.Türkiye'nin en köklü at yarışı organizasyonu olan Gazi Koşusu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 99'uncu kez düzenleneceği belirtildi. Tay TV'den canlı yayınlanacak yarışı geçen yıl Dragon Flame kazanmıştı.Gazi Koşusu'nda kaç at yarışacak?Bu yılki yarışa 22’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere toplam 26 safkan kayıt yaptırdı. Yarışa katılacak tayların 23’ünün erkek, 3’ünün ise dişi safkanlardan oluştuğu açıklandı. Geçen yılın şampiyonu Dragon Flame bu yarışta yer almayacak olsa da, Albayrak, Belgratthan, Brain Brooster, Brave Champion gibi güçlü rakipler pistteki yerini alacak.Gazi Koşusu ödülü ne kadar?Koşunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak açıklanırken, ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye 1.5 milyon TL ödül verileceği belirtildi.Koşuyu kazanan tayın sahibinin kayıt ve taksit ücretleriyle at sahibi primleri de dahil olmak üzere toplam 46 milyon 335 bin TL kazanacağı açıklandı. Tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi de ise toplam ödül tutarı 55 milyon 335 bin TL’ye ulaşacağı hatırlatıldı.99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17:15'te start alacak yarış, Kanal D, D-Smart kanalları Tay TV ve Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.
veliefendi hipodromu
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99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
Türk atçılığının en köklü ve prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez heyecan dolu anlara sahne olacak. Gazi Koşusu sadece bir yarış değil; aynı zamanda Türk atçılığının prestijini ve tarihsel mirasını yaşatan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Peki, 99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
Gazi Koşusu heyecanı bugün başlıyor.
Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
Türkiye'nin en köklü at yarışı organizasyonu olan Gazi Koşusu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 99'uncu kez düzenleneceği belirtildi. Tay TV'den canlı yayınlanacak yarışı geçen yıl Dragon Flame kazanmıştı.
Gazi Koşusu'nda kaç at yarışacak?
Bu yılki yarışa 22’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere toplam 26 safkan kayıt yaptırdı. Yarışa katılacak tayların 23’ünün erkek, 3’ünün ise dişi safkanlardan oluştuğu açıklandı. Geçen yılın şampiyonu Dragon Flame bu yarışta yer almayacak olsa da, Albayrak, Belgratthan, Brain Brooster, Brave Champion gibi güçlü rakipler pistteki yerini alacak.
Gazi Koşusu ödülü ne kadar?
Koşunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak açıklanırken, ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye 1.5 milyon TL ödül verileceği belirtildi.
Koşuyu kazanan tayın sahibinin kayıt ve taksit ücretleriyle at sahibi primleri de dahil olmak üzere toplam 46 milyon 335 bin TL kazanacağı açıklandı. Tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi de ise toplam ödül tutarı 55 milyon 335 bin TL’ye ulaşacağı hatırlatıldı.
99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17:15'te start alacak yarış, Kanal D, D-Smart kanalları Tay TV ve Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.