https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-hedefimiz-birlikte-calisarak-orta-doguyu-degistirmek-1106677728.html
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Hedefimiz birlikte çalışarak Orta Doğu’yu değiştirmek
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Hedefimiz birlikte çalışarak Orta Doğu’yu değiştirmek
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la görüşmelerde son saatlerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T16:23+0300
2026-06-21T16:23+0300
2026-06-21T16:23+0300
dünya
abd
i̇ran
nükleer
nükleer enerji
nükleer anlaşma
nükleer güç santrali
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22f364b8e560725512138146741f6b42.jpg
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ve Tahran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin açılışında konuştu.JD Vance, “İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor. Son birkaç saat içinde önemli ilerleme kaydettik. Asıl soru, Orta Doğu’daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirip değiştiremeyeceğimizdir” dedi.Vance, “Diplomasi yoluyla hedefimiz birlikte çalışarak Orta Doğu’yu değiştirmek. İran bölgesel istikrarsızlığın bir kaynağı oldu. Trump, İran halkıyla ilişkilerimizi temelden değiştirmek için ‘yeni bir sayfa açmamızı’ istedi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/iran-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-isvicrede-basladi-1106675803.html
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_ec0cf7d1ea1ad7da8b33a4536820591d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, nükleer, nükleer enerji, nükleer anlaşma, nükleer güç santrali, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, nükleer, nükleer enerji, nükleer anlaşma, nükleer güç santrali, hürmüz boğazı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Hedefimiz birlikte çalışarak Orta Doğu’yu değiştirmek
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la görüşmelerde son saatlerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ve Tahran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin açılışında konuştu.
JD Vance, “İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor. Son birkaç saat içinde önemli ilerleme kaydettik. Asıl soru, Orta Doğu’daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirip değiştiremeyeceğimizdir” dedi.
Vance, “Diplomasi yoluyla hedefimiz birlikte çalışarak Orta Doğu’yu değiştirmek. İran bölgesel istikrarsızlığın bir kaynağı oldu. Trump, İran halkıyla ilişkilerimizi temelden değiştirmek için ‘yeni bir sayfa açmamızı’ istedi” ifadelerini kullandı.