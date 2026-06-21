https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-hedefimiz-birlikte-calisarak-orta-doguyu-degistirmek-1106677728.html

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Hedefimiz birlikte çalışarak Orta Doğu’yu değiştirmek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Hedefimiz birlikte çalışarak Orta Doğu’yu değiştirmek

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la görüşmelerde son saatlerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T16:23+0300

2026-06-21T16:23+0300

2026-06-21T16:23+0300

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ve Tahran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin açılışında konuştu.JD Vance, “İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor. Son birkaç saat içinde önemli ilerleme kaydettik. Asıl soru, Orta Doğu’daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirip değiştiremeyeceğimizdir” dedi.Vance, “Diplomasi yoluyla hedefimiz birlikte çalışarak Orta Doğu’yu değiştirmek. İran bölgesel istikrarsızlığın bir kaynağı oldu. Trump, İran halkıyla ilişkilerimizi temelden değiştirmek için ‘yeni bir sayfa açmamızı’ istedi” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/iran-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-isvicrede-basladi-1106675803.html

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abd, i̇ran, nükleer, nükleer enerji, nükleer anlaşma, nükleer güç santrali, hürmüz boğazı