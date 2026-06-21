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Bakan Gürlek: Kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım cinayete kurban gitti
Bakan Gürlek: Kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım cinayete kurban gitti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini duyurdu.Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bakan-gurlek-duyurdu-manisadaki-bebek-olumu-16-yil-sonra-topuk-kaniyla-aydinlatildi--1106472849.html
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aysel yıldırım, akın gürlek, malatya
aysel yıldırım, akın gürlek, malatya

Bakan Gürlek: Kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım cinayete kurban gitti

10:48 21.06.2026
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini duyurdu.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.
Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
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