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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/unlulerden-babalar-gunu-paylasimi-1106672811.html
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
Sputnik Türkiye
Ünlüler, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü unutmadı. Sanat, spor ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri, sosyal medya... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T13:55+0300
2026-06-21T13:55+0300
yaşam
alperen şengün
kerem alışık
cem yılmaz
babalar günü
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Bu yıl 21 Haziran'a denk gelen Babalar Günü, ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Birçok sanatçı, oyuncu, şarkıcı ve sporcu; babalarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak duygusal mesajlar yayımlarken, bazı isimler de çocuklarıyla birlikte yaşadıkları baba olma deneyimini takipçileriyle paylaştı.NBA ekiplerinden Houston Rockets ve Türkiye millî basketbol takımı forması giyen, 25 Temmuz 2002 Giresun doğumlu profesyonel Türk basketbolcu Alperen Şengün, sosyal medya hesabından Babalar Günü'nü kutladı.Kerem Alışık: "Baba omzu diye bir yer var... Huzur veren, güven veren, gurur veren, güç veren... Şimdi kalkıp gidemesek de dalıp gidiyoruz baba omuzuna... Ama biliyoruz. Babalar dua gibidir, görünmese de dokunur evladına. Kutlu olsun."Cem Yılmaz: "Babalar Günü'nüz kutlu olsun."Ünlü sanatçı Tarkan, çocuğunun fotoğraflarıyla bir kolaj paylaşımı yaptı. Gül Sunal: "Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak-yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren, sevgi dolu bütün babaları kutluyorum."Behzat Uygur: "Babam ve ben... Azarı işitmişim. Yüz vermiyor gibi görünse de aklı bende biliyorum. Ben de iki elim başımda, fotoğrafı çekene "Sırası mı şimdi?" diye bakıyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/canakkaleden-yunanistanin-limni-adasina-feribot-seferleri-basladi-sefer-bilgileri-ve-detaylar-1106669447.html
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alperen şengün, kerem alışık, cem yılmaz, babalar günü
alperen şengün, kerem alışık, cem yılmaz, babalar günü

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı

13:55 21.06.2026
© FotoğrafÜnlülerden Babalar Günü paylaşımı
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© Fotoğraf
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Ünlüler, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü unutmadı. Sanat, spor ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla babalar gününü kutladı.
Bu yıl 21 Haziran'a denk gelen Babalar Günü, ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Birçok sanatçı, oyuncu, şarkıcı ve sporcu; babalarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak duygusal mesajlar yayımlarken, bazı isimler de çocuklarıyla birlikte yaşadıkları baba olma deneyimini takipçileriyle paylaştı.
© FotoğrafÜnlülerden Babalar Günü paylaşımı
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
© Fotoğraf
NBA ekiplerinden Houston Rockets ve Türkiye millî basketbol takımı forması giyen, 25 Temmuz 2002 Giresun doğumlu profesyonel Türk basketbolcu Alperen Şengün, sosyal medya hesabından Babalar Günü'nü kutladı.
© FotoğrafÜnlülerden Babalar Günü paylaşımı
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
© Fotoğraf
Kerem Alışık: "Baba omzu diye bir yer var... Huzur veren, güven veren, gurur veren, güç veren... Şimdi kalkıp gidemesek de dalıp gidiyoruz baba omuzuna... Ama biliyoruz. Babalar dua gibidir, görünmese de dokunur evladına. Kutlu olsun."
© FotoğrafÜnlülerden Babalar Günü paylaşımı
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
© Fotoğraf
Cem Yılmaz: "Babalar Günü'nüz kutlu olsun."
© FotoğrafÜnlülerden Babalar Günü paylaşımı
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
© Fotoğraf
Ünlü sanatçı Tarkan, çocuğunun fotoğraflarıyla bir kolaj paylaşımı yaptı.
© FotoğrafÜnlülerden Babalar Günü paylaşımı
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
© Fotoğraf
Gül Sunal: "Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak-yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren, sevgi dolu bütün babaları kutluyorum."
© FotoğrafÜnlülerden Babalar Günü paylaşımı
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
© Fotoğraf
Behzat Uygur: "Babam ve ben... Azarı işitmişim. Yüz vermiyor gibi görünse de aklı bende biliyorum. Ben de iki elim başımda, fotoğrafı çekene "Sırası mı şimdi?" diye bakıyorum."
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