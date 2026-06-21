https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/unlulerden-babalar-gunu-paylasimi-1106672811.html

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı

Sputnik Türkiye

Ünlüler, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü unutmadı. Sanat, spor ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri, sosyal medya... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T13:55+0300

2026-06-21T13:55+0300

2026-06-21T13:55+0300

yaşam

alperen şengün

kerem alışık

cem yılmaz

babalar günü

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Bu yıl 21 Haziran'a denk gelen Babalar Günü, ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Birçok sanatçı, oyuncu, şarkıcı ve sporcu; babalarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak duygusal mesajlar yayımlarken, bazı isimler de çocuklarıyla birlikte yaşadıkları baba olma deneyimini takipçileriyle paylaştı.NBA ekiplerinden Houston Rockets ve Türkiye millî basketbol takımı forması giyen, 25 Temmuz 2002 Giresun doğumlu profesyonel Türk basketbolcu Alperen Şengün, sosyal medya hesabından Babalar Günü'nü kutladı.Kerem Alışık: "Baba omzu diye bir yer var... Huzur veren, güven veren, gurur veren, güç veren... Şimdi kalkıp gidemesek de dalıp gidiyoruz baba omuzuna... Ama biliyoruz. Babalar dua gibidir, görünmese de dokunur evladına. Kutlu olsun."Cem Yılmaz: "Babalar Günü'nüz kutlu olsun."Ünlü sanatçı Tarkan, çocuğunun fotoğraflarıyla bir kolaj paylaşımı yaptı. Gül Sunal: "Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak-yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren, sevgi dolu bütün babaları kutluyorum."Behzat Uygur: "Babam ve ben... Azarı işitmişim. Yüz vermiyor gibi görünse de aklı bende biliyorum. Ben de iki elim başımda, fotoğrafı çekene "Sırası mı şimdi?" diye bakıyorum."

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Sputnik Türkiye

alperen şengün, kerem alışık, cem yılmaz, babalar günü