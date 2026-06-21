https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/canakkaleden-yunanistanin-limni-adasina-feribot-seferleri-basladi-sefer-bilgileri-ve-detaylar-1106669447.html
Çanakkale'den Yunanistan'ın Limni Adası'na feribot seferleri başladı: Sefer bilgileri ve detaylar
Çanakkale'den Yunanistan'ın Limni Adası'na feribot seferleri başladı: Sefer bilgileri ve detaylar
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Kepez Limanı ile Yunanistan'ın Limni Limanı arasında feribot seferleri başladı. Katamaran tipi geminin ilk yolcuları, pasaport işlemleri için... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T11:58+0300
2026-06-21T11:58+0300
2026-06-21T11:58+0300
yaşam
yunanistan
feribot
limni adası'na feribot seferleri
limni adası
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Çanakkale'nin Kepez Limanı ile Yunanistan'ın Limni Limanı arasında feribot seferleri başladı.Katamaran tipi geminin ilk yolcuları, pasaport işlemleri için saat 09.30'da Kepez Limanı'na geldi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular, gemiye bindi.Yunanistan'ın Limni Adası'na feribot seferleri, bugün itibarıyla pazar-perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün olacak şekilde planlandı. Limni Adası feribot seferinin kalkış saati 9:30 olarak açıklandı.Bilet fiyatları 2 bin ile 4 bin lira arasında değişirken yolculuk 150 dakika sürüyor.2 Temmuz itibarıyla ticari yolculuk başlayacak ve katamaran tipi geminin kapasitesinin 350 yolcu olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/avrupa-sicak-hava-dalgasinin-etkisinde-italya-ispanya-ve-fransa-alarmda-1106667595.html
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yunanistan, feribot, limni adası'na feribot seferleri, limni adası
yunanistan, feribot, limni adası'na feribot seferleri, limni adası
Çanakkale'den Yunanistan'ın Limni Adası'na feribot seferleri başladı: Sefer bilgileri ve detaylar
Çanakkale'nin Kepez Limanı ile Yunanistan'ın Limni Limanı arasında feribot seferleri başladı. Katamaran tipi geminin ilk yolcuları, pasaport işlemleri için saat 09.30'da Kepez Limanı'na geldi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular, gemiye bindi.
Çanakkale'nin Kepez Limanı ile Yunanistan'ın Limni Limanı arasında feribot seferleri başladı.
Katamaran tipi geminin ilk yolcuları, pasaport işlemleri için saat 09.30'da Kepez Limanı'na geldi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular, gemiye bindi.
Yunanistan'ın Limni Adası'na feribot seferleri, bugün itibarıyla pazar-perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün olacak şekilde planlandı. Limni Adası feribot seferinin kalkış saati 9:30 olarak açıklandı.
Bilet fiyatları 2 bin ile 4 bin lira arasında değişirken yolculuk 150 dakika sürüyor.
2 Temmuz itibarıyla ticari yolculuk başlayacak ve katamaran tipi geminin kapasitesinin 350 yolcu olduğu belirtildi.