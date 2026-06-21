https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/canakkaleden-yunanistanin-limni-adasina-feribot-seferleri-basladi-sefer-bilgileri-ve-detaylar-1106669447.html

Çanakkale'den Yunanistan'ın Limni Adası'na feribot seferleri başladı: Sefer bilgileri ve detaylar

Çanakkale'den Yunanistan'ın Limni Adası'na feribot seferleri başladı: Sefer bilgileri ve detaylar

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Kepez Limanı ile Yunanistan'ın Limni Limanı arasında feribot seferleri başladı. Katamaran tipi geminin ilk yolcuları, pasaport işlemleri için... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T11:58+0300

2026-06-21T11:58+0300

2026-06-21T11:58+0300

yaşam

yunanistan

feribot

limni adası'na feribot seferleri

limni adası

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Çanakkale'nin Kepez Limanı ile Yunanistan'ın Limni Limanı arasında feribot seferleri başladı.Katamaran tipi geminin ilk yolcuları, pasaport işlemleri için saat 09.30'da Kepez Limanı'na geldi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular, gemiye bindi.Yunanistan'ın Limni Adası'na feribot seferleri, bugün itibarıyla pazar-perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün olacak şekilde planlandı. Limni Adası feribot seferinin kalkış saati 9:30 olarak açıklandı.Bilet fiyatları 2 bin ile 4 bin lira arasında değişirken yolculuk 150 dakika sürüyor.2 Temmuz itibarıyla ticari yolculuk başlayacak ve katamaran tipi geminin kapasitesinin 350 yolcu olduğu belirtildi.

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yunanistan

limni adası

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yunanistan, feribot, limni adası'na feribot seferleri, limni adası