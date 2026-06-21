https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/ukrayna-ordusunun-saldirilari-sonucu-herson-bolgesinde-son-bir-gunde-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1106678675.html

Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu Herson Bölgesi’nde son bir günde iki kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu Herson Bölgesi’nde son bir günde iki kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu Herson Bölgesi’nde son bir günde iki kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T18:54+0300

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Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırıları sonucu Herson Bölgesi’nde son bir günde iki kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Son 24 saat içinde Kiev rejiminin terör saldırıları sonucu Herson Bölgesi’nde iki sivil öldü, 9 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.Vali ayrıca Ukrayna’nın saldırıları sonucunda bölgede çok sayıda konut binasının ve altyapı tesisinin hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/rus-ordusu-harekat-bolgesindeki-askeri-hedefleri-imha-etti-1350-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-1106675976.html

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