https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/ukrayna-ordusu-kirimi-vurdu-en-az-4-olu-1106665760.html
Ukrayna ordusu Kırım'ı vurdu: En az 4 ölü
Ukrayna ordusu Kırım'ı vurdu: En az 4 ölü
Sputnik Türkiye
Rusya'da kaos yaratmak için Rus topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, bu sabah bir kez daha sivilleri hedef aldı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T09:46+0300
2026-06-21T09:46+0300
2026-06-21T09:46+0300
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sergey aksenov
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kırım
rusya
saldırı
kerç
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Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Kerç yarımadasına düzenlediği İHA saldırısı sonucu en az 4 sivilin öldürüldüğünü, 28'inin yaralandığını açıkladı.Aksenov, "Düşman İHA'larının Kerç yarımadasına saldırısı sonucunda, maalesef siviller arasında can kayıpları var. Şu an itibarıyla 4 kişi öldü, 28'i yaralandı" dedi.Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Aksenov, yaralılara acil şifalar diledi ve kendilerine gerekli yardım ve desteğin sağlanacağını ifade etti.Aksenov, ekiplerin saldırıda hedef alınan noktada çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/rdif-baskani-dmitriyev-zelenskiy-bariscil-cozumler-yerine-gerilimi-tirmandirmayi-tercih-ediyor-1106663545.html
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sergey aksenov, ukrayna, kırım, rusya, saldırı, kerç
sergey aksenov, ukrayna, kırım, rusya, saldırı, kerç
Ukrayna ordusu Kırım'ı vurdu: En az 4 ölü
Rusya'da kaos yaratmak için Rus topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, bu sabah bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Kerç yarımadasına düzenlediği İHA saldırısı sonucu en az 4 sivilin öldürüldüğünü, 28'inin yaralandığını açıkladı.
Aksenov, "Düşman İHA'larının Kerç yarımadasına saldırısı sonucunda, maalesef siviller arasında can kayıpları var. Şu an itibarıyla 4 kişi öldü, 28'i yaralandı" dedi.
Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Aksenov, yaralılara acil şifalar diledi ve kendilerine gerekli yardım ve desteğin sağlanacağını ifade etti.
Aksenov, ekiplerin saldırıda hedef alınan noktada çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.