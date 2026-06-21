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Ukrayna ordusu Kırım'ı vurdu: En az 4 ölü

Ukrayna ordusu Kırım'ı vurdu: En az 4 ölü

Sputnik Türkiye

Rusya'da kaos yaratmak için Rus topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, bu sabah bir kez daha sivilleri hedef aldı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T09:46+0300

2026-06-21T09:46+0300

2026-06-21T09:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

sergey aksenov

ukrayna

kırım

rusya

saldırı

kerç

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Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Kerç yarımadasına düzenlediği İHA saldırısı sonucu en az 4 sivilin öldürüldüğünü, 28'inin yaralandığını açıkladı.Aksenov, "Düşman İHA'larının Kerç yarımadasına saldırısı sonucunda, maalesef siviller arasında can kayıpları var. Şu an itibarıyla 4 kişi öldü, 28'i yaralandı" dedi.Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Aksenov, yaralılara acil şifalar diledi ve kendilerine gerekli yardım ve desteğin sağlanacağını ifade etti.Aksenov, ekiplerin saldırıda hedef alınan noktada çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

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sergey aksenov, ukrayna, kırım, rusya, saldırı, kerç