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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/ukrayna-ordusu-kirimi-vurdu-en-az-4-olu-1106665760.html
Ukrayna ordusu Kırım'ı vurdu: En az 4 ölü
Ukrayna ordusu Kırım'ı vurdu: En az 4 ölü
Sputnik Türkiye
Rusya'da kaos yaratmak için Rus topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, bu sabah bir kez daha sivilleri hedef aldı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T09:46+0300
2026-06-21T09:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
sergey aksenov
ukrayna
kırım
rusya
saldırı
kerç
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Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Kerç yarımadasına düzenlediği İHA saldırısı sonucu en az 4 sivilin öldürüldüğünü, 28'inin yaralandığını açıkladı.Aksenov, "Düşman İHA'larının Kerç yarımadasına saldırısı sonucunda, maalesef siviller arasında can kayıpları var. Şu an itibarıyla 4 kişi öldü, 28'i yaralandı" dedi.Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Aksenov, yaralılara acil şifalar diledi ve kendilerine gerekli yardım ve desteğin sağlanacağını ifade etti.Aksenov, ekiplerin saldırıda hedef alınan noktada çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/rdif-baskani-dmitriyev-zelenskiy-bariscil-cozumler-yerine-gerilimi-tirmandirmayi-tercih-ediyor-1106663545.html
ukrayna
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sergey aksenov, ukrayna, kırım, rusya, saldırı, kerç
sergey aksenov, ukrayna, kırım, rusya, saldırı, kerç

Ukrayna ordusu Kırım'ı vurdu: En az 4 ölü

09:46 21.06.2026
© Sputnik / Igor Maslov / Multimedya arşivine gidinМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© Sputnik / Igor Maslov
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Rusya'da kaos yaratmak için Rus topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, bu sabah bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Kerç yarımadasına düzenlediği İHA saldırısı sonucu en az 4 sivilin öldürüldüğünü, 28'inin yaralandığını açıkladı.

Aksenov, "Düşman İHA'larının Kerç yarımadasına saldırısı sonucunda, maalesef siviller arasında can kayıpları var. Şu an itibarıyla 4 kişi öldü, 28'i yaralandı" dedi.

Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Aksenov, yaralılara acil şifalar diledi ve kendilerine gerekli yardım ve desteğin sağlanacağını ifade etti.

Aksenov, ekiplerin saldırıda hedef alınan noktada çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
RDIF Başkanı Dmitriyev: Zelenskiy barışçıl çözümler yerine gerilimi tırmandırmayı tercih ediyor
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