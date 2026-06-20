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RDIF Başkanı Dmitriyev: Zelenskiy barışçıl çözümler yerine gerilimi tırmandırmayı tercih ediyor
RDIF Başkanı Dmitriyev: Zelenskiy barışçıl çözümler yerine gerilimi tırmandırmayı tercih ediyor
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev Zelenskiy'i eleştirerek, Kiev yönetiminin barışçıl çözüm... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Zelenskiy'in barışçıl çözümler yerine sürekli tırmanmayı tercih ettiğini söyledi.Dmitriyev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında şu cümleleri kaydetti:Dmitriyev söz konusu bu açıklamayı, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'nı Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye iade etmesine istinaden yaptı. Mayıs ayının sonunda Zelenskiy, OUN-UPA'nın liderlerinden biri olan Andrey Melnik ile eşinin naaşlarının Kiev bölgesinde yeniden defnedilmesi törenine katılmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı bağımsız Kuzey Özel Operasyonlar Merkezi'ne 'UPA Kahramanları Adına' ismini vermişti. Bunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'ndan mahrum bırakılması meselesinin incelenmesini başlatmıştı. Söz konusu nişan, Zelenskiy'e 2023 yılında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından verilmişti.
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kirill dmitriyev, vladimir zelenskiy, andrey melnik, kiev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), oun, ukrayna silahlı kuvvetleri
RDIF Başkanı Dmitriyev: Zelenskiy barışçıl çözümler yerine gerilimi tırmandırmayı tercih ediyor
22:15 20.06.2026 (güncellendi: 22:16 20.06.2026)
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev Zelenskiy'i eleştirerek, Kiev yönetiminin barışçıl çözüm arayışları yerine gerilimi tırmandırmayı tercih ettiğini ve bu yaklaşımın dünya barışını tehlikeye attığını vurguladı.
RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Zelenskiy'in barışçıl çözümler yerine sürekli tırmanmayı tercih ettiğini söyledi.
Dmitriyev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında şu cümleleri kaydetti:
Zelenskiy, barışçıl çözümler yerine sürekli gerilimi tırmanmayı tercih ediyor. Bu tırmanmacı yaklaşım yanlıştır ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.
Dmitriyev söz konusu bu açıklamayı, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'nı Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye iade etmesine istinaden yaptı.
Mayıs ayının sonunda Zelenskiy, OUN-UPA'nın liderlerinden biri olan Andrey Melnik ile eşinin naaşlarının Kiev bölgesinde yeniden defnedilmesi törenine katılmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı bağımsız Kuzey Özel Operasyonlar Merkezi'ne 'UPA Kahramanları Adına' ismini vermişti. Bunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'ndan mahrum bırakılması meselesinin incelenmesini başlatmıştı. Söz konusu nişan, Zelenskiy'e 2023 yılında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından verilmişti.