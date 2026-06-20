https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/rdif-baskani-dmitriyev-zelenskiy-bariscil-cozumler-yerine-gerilimi-tirmandirmayi-tercih-ediyor-1106663545.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Zelenskiy barışçıl çözümler yerine gerilimi tırmandırmayı tercih ediyor

RDIF Başkanı Dmitriyev: Zelenskiy barışçıl çözümler yerine gerilimi tırmandırmayı tercih ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev Zelenskiy'i eleştirerek, Kiev yönetiminin barışçıl çözüm... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

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2026-06-20T22:15+0300

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vladimir zelenskiy

andrey melnik

kiev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

oun

ukrayna silahlı kuvvetleri

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RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Zelenskiy'in barışçıl çözümler yerine sürekli tırmanmayı tercih ettiğini söyledi.Dmitriyev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında şu cümleleri kaydetti:Dmitriyev söz konusu bu açıklamayı, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'nı Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye iade etmesine istinaden yaptı. Mayıs ayının sonunda Zelenskiy, OUN-UPA'nın liderlerinden biri olan Andrey Melnik ile eşinin naaşlarının Kiev bölgesinde yeniden defnedilmesi törenine katılmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı bağımsız Kuzey Özel Operasyonlar Merkezi'ne 'UPA Kahramanları Adına' ismini vermişti. Bunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'ndan mahrum bırakılması meselesinin incelenmesini başlatmıştı. Söz konusu nişan, Zelenskiy'e 2023 yılında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından verilmişti.

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kirill dmitriyev, vladimir zelenskiy, andrey melnik, kiev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), oun, ukrayna silahlı kuvvetleri