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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/trump-irani-cok-sert-vuracagiz-1106677840.html
Trump: İran’ı çok sert vuracağız
Trump: İran’ı çok sert vuracağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarında Lübnan’daki vekil güçlerin derhal durdurulmasını istedi. Trump, aksi takdirde ABD’nin İran’a... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Trump, ''İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerini derhal durdurmalıdır. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’ı çok sert vuracağız, hem de bu kez daha sert'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-hedefimiz-birlikte-calisarak-orta-doguyu-degistirmek-1106677728.html
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ortadoğu, donald trump, i̇ran, lübnan
ortadoğu, donald trump, i̇ran, lübnan

Trump: İran’ı çok sert vuracağız

16:44 21.06.2026 (güncellendi: 17:13 21.06.2026)
© AP PhotoABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarında Lübnan’daki vekil güçlerin derhal durdurulmasını istedi. Trump, aksi takdirde ABD’nin İran’a karşı daha güçlü askeri karşılık vereceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Trump, ''İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerini derhal durdurmalıdır. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’ı çok sert vuracağız, hem de bu kez daha sert'' dedi.
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