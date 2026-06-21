https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/trump-irani-cok-sert-vuracagiz-1106677840.html

Trump: İran’ı çok sert vuracağız

Trump: İran’ı çok sert vuracağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarında Lübnan’daki vekil güçlerin derhal durdurulmasını istedi. Trump, aksi takdirde ABD’nin İran’a... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T16:44+0300

2026-06-21T16:44+0300

2026-06-21T17:13+0300

dünya

ortadoğu

donald trump

i̇ran

lübnan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106410276_0:19:1292:746_1920x0_80_0_0_8b049b73f7f2b6cd6e9a4fccfe6155f7.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Trump, ''İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerini derhal durdurmalıdır. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’ı çok sert vuracağız, hem de bu kez daha sert'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-hedefimiz-birlikte-calisarak-orta-doguyu-degistirmek-1106677728.html

i̇ran

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, donald trump, i̇ran, lübnan