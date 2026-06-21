https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/suruculer-dikkat-tem-otoyolunun-ankara-yonu-kapaniyor-1106676298.html
Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü kapanıyor
Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü kapanıyor
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TEM Otoyolu'nda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T15:11+0300
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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesiminde sürdürülen üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, İstanbul-Ankara yönündeki ulaşım geçici olarak durdurulacak. Trafik akışı, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Çalışma süresince D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun Ankara yönüne girişler ile Osmangazi Köprüsü bağlantısından Ankara istikametine geçişler de kapalı olacak. Sürücülerin D-100 kara yolunu kullanmaları istenirken, çalışmaların yarın saat 08.00'de başlayacağı ve 24 saat esasına göre devam edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbul-tem-otoyolunda-midibus-devrildi-yaralilar-var-1106485345.html
türki̇ye
ankara
tem otoyolu
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ankara, otoyol, otoyol aş, tem otoyolu, anadolu otoyolu, tem otoyolu
Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü kapanıyor
TEM Otoyolu'nda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılacak.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesiminde sürdürülen üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, İstanbul-Ankara yönündeki ulaşım geçici olarak durdurulacak.
Trafik akışı, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Çalışma süresince D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun Ankara yönüne girişler ile Osmangazi Köprüsü bağlantısından Ankara istikametine geçişler de kapalı olacak.
Sürücülerin D-100 kara yolunu kullanmaları istenirken, çalışmaların yarın saat 08.00'de başlayacağı ve 24 saat esasına göre devam edeceği bildirildi.