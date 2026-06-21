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Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü kapanıyor
Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü kapanıyor
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TEM Otoyolu'nda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesiminde sürdürülen üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, İstanbul-Ankara yönündeki ulaşım geçici olarak durdurulacak. Trafik akışı, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Çalışma süresince D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun Ankara yönüne girişler ile Osmangazi Köprüsü bağlantısından Ankara istikametine geçişler de kapalı olacak. Sürücülerin D-100 kara yolunu kullanmaları istenirken, çalışmaların yarın saat 08.00'de başlayacağı ve 24 saat esasına göre devam edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbul-tem-otoyolunda-midibus-devrildi-yaralilar-var-1106485345.html
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ankara, otoyol, otoyol aş, tem otoyolu, anadolu otoyolu, tem otoyolu

Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü kapanıyor

15:11 21.06.2026
© AABolu'da TEM’in Ankara yönü
Bolu'da TEM’in Ankara yönü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA
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TEM Otoyolu'nda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılacak.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesiminde sürdürülen üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, İstanbul-Ankara yönündeki ulaşım geçici olarak durdurulacak.
Trafik akışı, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Çalışma süresince D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun Ankara yönüne girişler ile Osmangazi Köprüsü bağlantısından Ankara istikametine geçişler de kapalı olacak.
Sürücülerin D-100 kara yolunu kullanmaları istenirken, çalışmaların yarın saat 08.00'de başlayacağı ve 24 saat esasına göre devam edeceği bildirildi.
İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: Yaralılar var
14 Haziran , 09:14
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