https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/suruculer-dikkat-tem-otoyolunun-ankara-yonu-kapaniyor-1106676298.html

Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü kapanıyor

Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü kapanıyor

Sputnik Türkiye

TEM Otoyolu'nda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

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tem otoyolu

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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesiminde sürdürülen üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, İstanbul-Ankara yönündeki ulaşım geçici olarak durdurulacak. Trafik akışı, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Çalışma süresince D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun Ankara yönüne girişler ile Osmangazi Köprüsü bağlantısından Ankara istikametine geçişler de kapalı olacak. Sürücülerin D-100 kara yolunu kullanmaları istenirken, çalışmaların yarın saat 08.00'de başlayacağı ve 24 saat esasına göre devam edeceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbul-tem-otoyolunda-midibus-devrildi-yaralilar-var-1106485345.html

türki̇ye

ankara

tem otoyolu

anadolu otoyolu

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