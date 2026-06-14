https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbul-tem-otoyolunda-midibus-devrildi-yaralilar-var-1106485345.html
İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: Yaralılar var
İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, TEM Otoyolu'nda midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T09:14+0300
2026-06-14T09:14+0300
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İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi.TEM Otoyolu O-3 Hal-Otogar yol ayrımı Edirne istikametinde seyir halindeki Osman Akbaş yönetimindeki midibüs, kontrolden çıkmasının ardından bariyerlere çarpıp devrildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.12 kişi yaralandıKazada, midibüs içerisinde bulunan yolculardan 12 kişi yaralandı.Midibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/arac-sahipleri-dikkat-18-gun-sonra-degisiyor-deger-kaybi-aninda-hesaplanacak-1106445989.html
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tem otoyolu, türkiye, edirne
tem otoyolu, türkiye, edirne
İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: Yaralılar var
09:14 14.06.2026 (güncellendi: 11:35 14.06.2026)
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, TEM Otoyolu'nda midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi.
TEM Otoyolu O-3 Hal-Otogar yol ayrımı Edirne istikametinde seyir halindeki Osman Akbaş yönetimindeki midibüs, kontrolden çıkmasının ardından bariyerlere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, midibüs içerisinde bulunan yolculardan 12 kişi yaralandı.
Midibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.