https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/devlet-baskan-yardimcisi-usakov-rusyanin-onceligi-anchorage-mutabakati-degil-zafere-ulasmak-1106674687.html

Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Rusya'nın önceliği 'Anchorage' mutabakatı değil, zafere ulaşmak

Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Rusya'nın önceliği 'Anchorage' mutabakatı değil, zafere ulaşmak

Sputnik Türkiye

Moskova'nın Anchorage'da varılan mutabakatın uygulanmasına değil, zafere öncelik verdiğini vurgulayan Uşakov, Batılı ülkelerin sahadaki gerçekliği doğru... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T13:37+0300

2026-06-21T13:37+0300

2026-06-21T13:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

yuriy uşakov

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna

rusya

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Anchorage mutabakatının yerine getirilmesinden ziyade sahadaki nihai zafere odaklandığını açıkladı.Rus ordusunun cephe hattında sürekli bir ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Uşakov, Batı'nın Rusya'yı mağlup etme planlarının bir yanılgıdan ibaret olduğunu ifade etti. Uşakov, Batı'nın stratejik hesaplamalarının hatalı olduğunu belirterek, "Batılı ülkelerin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli ilerlediği savaş alanındaki durumu dikkatlice analiz etmeleri gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.'Anlaşma süreci tıkanmasından karşı taraf sorumlu'Moskova'nın Anchorage'da varılan anlaşmalara dair hayal kırıklığını da dile getiren Uşakov, sürecin durma noktasına gelmesinden karşı tarafı sorumlu tuttu. Uşakov, "Taraflardan biri, Anchorage'da varılan mutabakatları yerine getirme becerisi gösteremedi" ifadelerini kullandı.

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