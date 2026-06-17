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Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama
Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
belarus
belarus dışişleri bakanlığı
ukrayna
bryansk
saldırı
ukrayna ordusu
kınama
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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ruslan Varankov, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadıklarını belirtti.Varankov, bakanlığın saldırıyla ilgili olarak Ukrayna'dan ayrıntılı bir açıklama talep ettiğini dile getirdi.Sözcü, Belarus'un saldırıyı sivillere yönelik bir başka terör eylemi olarak değerlendirdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html
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belarus, belarus dışişleri bakanlığı, ukrayna, bryansk, saldırı, ukrayna ordusu, kınama
belarus, belarus dışişleri bakanlığı, ukrayna, bryansk, saldırı, ukrayna ordusu, kınama

Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama

15:23 17.06.2026 (güncellendi: 15:28 17.06.2026)
© Егор Ковальчук/MAXBryansk Bölgesi'nde saldırıya uğrayan otobüs
Bryansk Bölgesi'nde saldırıya uğrayan otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Егор Ковальчук/MAX
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı kınadı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ruslan Varankov, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadıklarını belirtti.

Rusya Federasyonu'nun Bryansk Bölgesi’nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse düzenlenen saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz.

Varankov, bakanlığın saldırıyla ilgili olarak Ukrayna'dan ayrıntılı bir açıklama talep ettiğini dile getirdi.
Sözcü, Belarus'un saldırıyı sivillere yönelik bir başka terör eylemi olarak değerlendirdiğini vurguladı.
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