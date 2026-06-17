https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html

Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama

Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama

Sputnik Türkiye

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T15:23+0300

2026-06-17T15:23+0300

2026-06-17T15:28+0300

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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ruslan Varankov, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadıklarını belirtti.Varankov, bakanlığın saldırıyla ilgili olarak Ukrayna'dan ayrıntılı bir açıklama talep ettiğini dile getirdi.Sözcü, Belarus'un saldırıyı sivillere yönelik bir başka terör eylemi olarak değerlendirdiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html

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