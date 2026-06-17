https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html
Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama
Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T15:23+0300
2026-06-17T15:23+0300
2026-06-17T15:28+0300
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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ruslan Varankov, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadıklarını belirtti.Varankov, bakanlığın saldırıyla ilgili olarak Ukrayna'dan ayrıntılı bir açıklama talep ettiğini dile getirdi.Sözcü, Belarus'un saldırıyı sivillere yönelik bir başka terör eylemi olarak değerlendirdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html
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belarus, belarus dışişleri bakanlığı, ukrayna, bryansk, saldırı, ukrayna ordusu, kınama
belarus, belarus dışişleri bakanlığı, ukrayna, bryansk, saldırı, ukrayna ordusu, kınama
Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama
15:23 17.06.2026 (güncellendi: 15:28 17.06.2026)
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı kınadı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ruslan Varankov, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadıklarını belirtti.
Rusya Federasyonu'nun Bryansk Bölgesi’nde aralarında çocukların da bulunduğu Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse düzenlenen saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz.
Varankov, bakanlığın saldırıyla ilgili olarak Ukrayna'dan ayrıntılı bir açıklama talep ettiğini dile getirdi.
Sözcü, Belarus'un saldırıyı sivillere yönelik bir başka terör eylemi olarak değerlendirdiğini vurguladı.