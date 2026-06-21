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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/pezeskiyan-acikladi-katarda-bloke-edilen-6-milyar-dolar-irana-donecek-1106671396.html
Pezeşkiyan açıkladı: Katar'da bloke edilen 6 milyar dolar İran'a dönecek
Pezeşkiyan açıkladı: Katar'da bloke edilen 6 milyar dolar İran'a dönecek
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakat kapsamında Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a iade edileceğini söyledi. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T12:58+0300
2026-06-21T12:58+0300
dünya
abd
mesud pezeşkiyan
i̇ran
katar
savaş
para
nükleer silah
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu belirterek, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Merkez Bankası konferans salonunda düzenlenen 33'üncü Para ve Bankacılık Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, "Müzakere sürecinin bugün başlamasıyla, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek" dedi.ABD'nin tek talebinin "İran'ın nükleer bomba sahibi olmaması" olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, bu konunun eski ülke lideri Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunun zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu yineledi.ABD yaptırımları nedeniyle İran’ın bazı ülke bankalarındaki petrol satışlarından sağladığı paraları bloke edilmişti. Tahran yönetimi ABD’yle görüşmelerinde yaptırımların kaldırılması ve bloke edilen paraların serbest bırakılmasını istiyor.'Halkın sokağa çıkmasından endişe ediyorum'Tahran'daki başka bir programda konuşan Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'daki toplumsal birlik ve beraberliği hedef aldığını vurgulayarak, söz konusu toplumsal birliğin ABD'yi müzakereye mecbur bıraktığını savundu.Eski Savunma Bakanı Mustafa Çamran'ın 45. ölüm yılı münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Pezeşkiyan, "Düşman, halk arasında birlik ve beraberliğin oluşacağına inanmıyordu. Toplumsal birliğimiz ABD'yi müzakereye mecbur etti. En büyük gücümüz halkımızın birliğidir" dedi.İran'da halkın ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntı içerisinde olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, "Halkı memnun edememekten ve insanların protesto için sokaklara çıkmasından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, halkın sorunlarını çözmekle yükümlü olduğunu bu sorumluluğun kendisine ait olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/lucerne-zirvesi-iran-disisleri-bakani-arakci-isvicreli-mevkidasiyla-gorustu-1106670109.html
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abd, mesud pezeşkiyan, i̇ran, katar, savaş, para, nükleer silah
abd, mesud pezeşkiyan, i̇ran, katar, savaş, para, nükleer silah

Pezeşkiyan açıkladı: Katar'da bloke edilen 6 milyar dolar İran'a dönecek

12:58 21.06.2026
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakat kapsamında Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a iade edileceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu belirterek, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Merkez Bankası konferans salonunda düzenlenen 33'üncü Para ve Bankacılık Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.
ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, "Müzakere sürecinin bugün başlamasıyla, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek" dedi.
ABD'nin tek talebinin "İran'ın nükleer bomba sahibi olmaması" olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, bu konunun eski ülke lideri Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunun zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu yineledi.
ABD yaptırımları nedeniyle İran’ın bazı ülke bankalarındaki petrol satışlarından sağladığı paraları bloke edilmişti. Tahran yönetimi ABD’yle görüşmelerinde yaptırımların kaldırılması ve bloke edilen paraların serbest bırakılmasını istiyor.

'Halkın sokağa çıkmasından endişe ediyorum'

Tahran'daki başka bir programda konuşan Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'daki toplumsal birlik ve beraberliği hedef aldığını vurgulayarak, söz konusu toplumsal birliğin ABD'yi müzakereye mecbur bıraktığını savundu.
Eski Savunma Bakanı Mustafa Çamran'ın 45. ölüm yılı münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Pezeşkiyan, "Düşman, halk arasında birlik ve beraberliğin oluşacağına inanmıyordu. Toplumsal birliğimiz ABD'yi müzakereye mecbur etti. En büyük gücümüz halkımızın birliğidir" dedi.
İran'da halkın ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntı içerisinde olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, "Halkı memnun edememekten ve insanların protesto için sokaklara çıkmasından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, halkın sorunlarını çözmekle yükümlü olduğunu bu sorumluluğun kendisine ait olduğunu kaydetti.
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