https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/lucerne-zirvesi-iran-disisleri-bakani-arakci-isvicreli-mevkidasiyla-gorustu-1106670109.html
Lucerne Zirvesi: İran Dışişleri Bakanı Arakçi İsviçreli mevkidaşıyla görüştü
Lucerne Zirvesi: İran Dışişleri Bakanı Arakçi İsviçreli mevkidaşıyla görüştü
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik teknik görüşmeler öncesinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T12:10+0300
2026-06-21T12:10+0300
2026-06-21T12:10+0300
dünya
abd
i̇ran
pakistan
irna
mutabakat
i̇sviçre
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106668726_0:111:2134:1311_1920x0_80_0_0_2d3a60aeab1f11d4683c026130163a92.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek görüşme öncesinde, mutabakat zaptının uygulanma sürecine dair meseleleri İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile değerlendirdi.İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında başlayacak.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetlerin görüşmelere katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/iran-disisleri-burgenstock-toplantisi-ogleden-sonra-yapilacak-1106668350.html
abd
i̇ran
pakistan
i̇sviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106668726_119:0:2015:1422_1920x0_80_0_0_fa534eefd0a521218d8b73dd1d30d213.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, pakistan, irna, mutabakat, i̇sviçre, abbas arakçi
abd, i̇ran, pakistan, irna, mutabakat, i̇sviçre, abbas arakçi
Lucerne Zirvesi: İran Dışişleri Bakanı Arakçi İsviçreli mevkidaşıyla görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik teknik görüşmeler öncesinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek görüşme öncesinde, mutabakat zaptının uygulanma sürecine dair meseleleri İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile değerlendirdi.
İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında başlayacak.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetlerin görüşmelere katılması bekleniyor.