https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/lucerne-zirvesi-iran-disisleri-bakani-arakci-isvicreli-mevkidasiyla-gorustu-1106670109.html

Lucerne Zirvesi: İran Dışişleri Bakanı Arakçi İsviçreli mevkidaşıyla görüştü

Lucerne Zirvesi: İran Dışişleri Bakanı Arakçi İsviçreli mevkidaşıyla görüştü

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik teknik görüşmeler öncesinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek görüşme öncesinde, mutabakat zaptının uygulanma sürecine dair meseleleri İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile değerlendirdi.İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında başlayacak.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetlerin görüşmelere katılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/iran-disisleri-burgenstock-toplantisi-ogleden-sonra-yapilacak-1106668350.html

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