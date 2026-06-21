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Meclis'e sunulan dilekçeler şaşırttı: 'Kadınlar da askere alınsın'
Meclis'e sunulan dilekçeler şaşırttı: 'Kadınlar da askere alınsın'
Sputnik Türkiye
TBMM Dilekçe Komisyonu'na geçen ay gelen dilekçeler arasında kadınların askere alınması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi ve herkese ücretsiz... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na mayıs ayında bin 76 başvuru yapıldı.Başvurular arasında düğün ve nişan törenlerinin yasaklanması, ev hanımlarına SGK prim desteği sağlanması, boş konut vergisi uygulanması ve herkese ücretsiz internet kotası verilmesi gibi dikkat çeken talepler yer aldı.Komisyona ayrıca sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, 20 yaşındaki kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi ve 25 yıldan fazla evli, en az üç çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alma hakkı tanınması yönünde de dilekçeler sunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/tbmmye-gelen-ilginc-oneriler-aciklandi-abi-abla-demek-yasaklansin-1094121405.html
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meclis, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm dilekçe komisyonu, dilekçe, şikayet dilekçesi, talep, talep listesi
meclis, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm dilekçe komisyonu, dilekçe, şikayet dilekçesi, talep, talep listesi

Meclis'e sunulan dilekçeler şaşırttı: 'Kadınlar da askere alınsın'

21:02 21.06.2026
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA
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TBMM Dilekçe Komisyonu'na geçen ay gelen dilekçeler arasında kadınların askere alınması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi ve herkese ücretsiz internet kotası verilmesi gibi ilginç talepler dikkat çekti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na mayıs ayında bin 76 başvuru yapıldı.
Başvurular arasında düğün ve nişan törenlerinin yasaklanması, ev hanımlarına SGK prim desteği sağlanması, boş konut vergisi uygulanması ve herkese ücretsiz internet kotası verilmesi gibi dikkat çeken talepler yer aldı.
Komisyona ayrıca sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, 20 yaşındaki kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi ve 25 yıldan fazla evli, en az üç çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alma hakkı tanınması yönünde de dilekçeler sunuldu.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
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