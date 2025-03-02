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TBMM'ye gelen ilginç öneriler açıklandı: 'Abi-abla demek yasaklansın'
TBMM'ye gelen ilginç öneriler açıklandı: 'Abi-abla demek yasaklansın'
Sputnik Türkiye
TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 1.5 yılda yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Halkın ilettiği talepler arasında 'abi-abla' hitaplarının yasaklanması, market... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
tbmm
meclis
teklif
kanun teklifi
yasa teklifi
halk
istek
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TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen dilek ve şikayetler arasında dikkat çeken öneriler yer aldı.Meclis'e 1.5 yılda gönderilen 15 bin başvuru arasındaki talepler gündem oldu. NTV'nin haberine göre; İzmir’de yaşayan bir kişi Arapça kökenli kelimelerin yasaklanmasını ve 'abi-abla' hitaplarının aile dışında kullanılmasının önüne geçilmesini talep etti. Aynı dilekçede, 40 yaşından küçüklerin açık öğretim liselerine kayıt yaptıramaması, bazı mobil uygulamaların yasaklanması ve kamusal alanlarda sigara içmenin engellenmesi gibi istekler de yer aldı.Market çalışanları için sakal serbestliğiKomisyona yapılan bir başka başvuruda, marketlerde çalışan erkek personelin sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması talep edildi.Kadınlara daha kısa mesaiBazı dilekçelerde, çalışan öğrencilere örgün eğitime devam edebilmeleri için belirli günlerde eğitim izni verilmesi istendi. Kadın çalışanların haftalık çalışma saatlerinin azaltılması yönünde talepler de komisyona iletildi.Dolar ve euro resmi para birimi olsunEkonomiyle ilgili başvurular arasında, resmi para biriminin dolar veya euro olarak değiştirilmesi önerisi yer aldı. Ayrıca, tüm illerin büyükşehir statüsüne alınması ve ev kiralarına sınırlama getirilmesi gibi öneriler de dile getirildi.Engellilere yönelik taleplerEngellilere zorunlu indirim yapmayan firmalara ceza kesilmesi, Engelliler Haftası’nda engelli çalışanların idari izinli sayılması ve engelli çocuğu olan memurların erken emeklilik hakkı kazanması yönünde talepler komisyona sunuldu.Antarktika'ya turistik turlar düzenlensinBazı kişiler, sokak düğünlerinin yasaklanması gerektiğini savunurken, ilginç bir dilekçede ise Antarktika kıtasına turistik ziyaretler düzenlenmesi talep edildi.Takdir belgesi için başvuruTokat'ın Turhal ilçesinden bir kişi ise bir trafik kazasına müdahale edip yaralılara yardımcı olduğu gerekçesiyle kendisine takdir belgesi verilmesini istedi.
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TBMM'ye gelen ilginç öneriler açıklandı: 'Abi-abla demek yasaklansın'

14:42 02.03.2025
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA
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TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 1.5 yılda yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Halkın ilettiği talepler arasında 'abi-abla' hitaplarının yasaklanması, market çalışanlarının sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması ve madeni paranın kullanımının sona erdirilmesi gibi ilginç istekler yer aldı. Komisyon, iletilen tüm taleplerin değerlendirileceğini belirtti.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen dilek ve şikayetler arasında dikkat çeken öneriler yer aldı.
Meclis'e 1.5 yılda gönderilen 15 bin başvuru arasındaki talepler gündem oldu. NTV'nin haberine göre; İzmir’de yaşayan bir kişi Arapça kökenli kelimelerin yasaklanmasını ve 'abi-abla' hitaplarının aile dışında kullanılmasının önüne geçilmesini talep etti. Aynı dilekçede, 40 yaşından küçüklerin açık öğretim liselerine kayıt yaptıramaması, bazı mobil uygulamaların yasaklanması ve kamusal alanlarda sigara içmenin engellenmesi gibi istekler de yer aldı.

Market çalışanları için sakal serbestliği

Komisyona yapılan bir başka başvuruda, marketlerde çalışan erkek personelin sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması talep edildi.

Kadınlara daha kısa mesai

Bazı dilekçelerde, çalışan öğrencilere örgün eğitime devam edebilmeleri için belirli günlerde eğitim izni verilmesi istendi. Kadın çalışanların haftalık çalışma saatlerinin azaltılması yönünde talepler de komisyona iletildi.

Dolar ve euro resmi para birimi olsun

Ekonomiyle ilgili başvurular arasında, resmi para biriminin dolar veya euro olarak değiştirilmesi önerisi yer aldı. Ayrıca, tüm illerin büyükşehir statüsüne alınması ve ev kiralarına sınırlama getirilmesi gibi öneriler de dile getirildi.

Engellilere yönelik talepler

Engellilere zorunlu indirim yapmayan firmalara ceza kesilmesi, Engelliler Haftası’nda engelli çalışanların idari izinli sayılması ve engelli çocuğu olan memurların erken emeklilik hakkı kazanması yönünde talepler komisyona sunuldu.

Antarktika'ya turistik turlar düzenlensin

Bazı kişiler, sokak düğünlerinin yasaklanması gerektiğini savunurken, ilginç bir dilekçede ise Antarktika kıtasına turistik ziyaretler düzenlenmesi talep edildi.

Takdir belgesi için başvuru

Tokat'ın Turhal ilçesinden bir kişi ise bir trafik kazasına müdahale edip yaralılara yardımcı olduğu gerekçesiyle kendisine takdir belgesi verilmesini istedi.
TBMM Başkanı: Arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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TBMM Başkanı: Arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız
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