https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/iran-disisleri-burgenstock-toplantisi-ogleden-sonra-yapilacak-1106668350.html
İran Dışişleri: Bürgenstock toplantısı öğleden sonra yapılacak
İran Dışişleri: Bürgenstock toplantısı öğleden sonra yapılacak
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, İran ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T11:34+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bürgenstock toplantısının İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında öğleden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile görüşeceklerini, öğleden sonra ise ABD-Pakistan-Katar'ın katılımıyla dörtlü toplantının gerçekleştirileceğini açıkladı.Bekayi, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.Sözcü Bekayi, İran müzakere heyetinin ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile bir araya geleceğini öğleden sonra da İran-ABD-Pakistan-Katar dörtlü toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.Görüşmelerin odak noktasının savaşın sonlandırılması ve mutabakat zaptının uygulanması olacağını kaydeden Bekayi, İsrail’in Lübnan’da ateşkesi ihlal ettiğini ve bu konunun görüşmelerde ele alınacak en önemli mesele olduğunu vurguladı.Bekayi ayrıca, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu ve İran'a petrol satışı için gerekli iznin verilmesi meselesinin de görüşmelerde gündeme geleceğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/abd-baskani-trump-60-gunluk-ateskes-suresi-boyunca-hurmuz-bogazindan-gecis-ucreti-alinmayacagini-1106663705.html
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i̇ran, abd, ortadoğu, pakistan, i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran, abd, ortadoğu, pakistan, i̇ran dışişleri bakanlığı
İran Dışişleri: Bürgenstock toplantısı öğleden sonra yapılacak
11:34 21.06.2026 (güncellendi: 11:37 21.06.2026)
İran Dışişleri Bakanlığı, İran ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bürgenstock toplantısının İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında öğleden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile görüşeceklerini, öğleden sonra ise ABD-Pakistan-Katar'ın katılımıyla dörtlü toplantının gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bekayi, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Sözcü Bekayi, İran müzakere heyetinin ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile bir araya geleceğini öğleden sonra da İran-ABD-Pakistan-Katar dörtlü toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.
Görüşmelerin odak noktasının savaşın sonlandırılması ve mutabakat zaptının uygulanması olacağını kaydeden Bekayi, İsrail’in Lübnan’da ateşkesi ihlal ettiğini ve bu konunun görüşmelerde ele alınacak en önemli mesele olduğunu vurguladı.
Bekayi ayrıca, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu ve İran'a petrol satışı için gerekli iznin verilmesi meselesinin de görüşmelerde gündeme geleceğini dile getirdi.