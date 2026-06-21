Kuzeyde yağış batıda şiddetli rüzgar: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor
© AA / Murat Şengülİstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı.
© AA / Murat Şengül
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'de rüzgarın hızı yer yer saatte 60 km'ye varıyor. Doğu'da sıcaklıklar 6 derece yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Haziran hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 30°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 31°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 28°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 30°C - Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 25°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Denizli - 31°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir - 33°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 30°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Antalya - 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 28°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 30°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 25°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Sinop - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 27°C - Parçalı bulutlu
Artvin - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 27°C - Parçalı bulutlu
Trabzon - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 27°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 26°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 35°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 35°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 37°C - Az bulutlu ve açık