https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/turkiye-serinlerken-avrupa-kavruluyor-fransada-53-vilayette-turuncu-alarm-verildi-1106639967.html
Türkiye serinlerken Avrupa kavruluyor: Fransa'da 53 vilayette turuncu alarm verildi
Türkiye serinlerken Avrupa kavruluyor: Fransa'da 53 vilayette turuncu alarm verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaz mevsimine, serin ve yağışlı havayla ara verilirken Avrupa'da etkili olan yeni bir sıcak hava dalgası endişe uyandırdı. Sıcak hava dalgasının... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye genelinde 2026 yılı boyunca bol yağışlı ve düşük sıcaklıklar etkili olurken bugün itibariyle başlayan yağış, sıcaklıkları tekrar düşürdü. Öte yandan Avrupa'da yeni bir sıcak havanın etkisine girdi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 21-23 Haziran arasında ülkede rekor seviyede hava sıcaklıkları görülebileceği bildirildi.Ülkedeki vilayetlerin yarısından fazlasına karşılık gelen 53 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtilen açıklamada Meteo-France, sıcak havalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarısı yaptı.Festivaller ertelendiYerel basında yer alan haberlere göre yüksek sıcaklıklar nedeniyle Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe ve Charente-Maritime'de belediyelerin organize ettiği müzik festivalleri de iptal edildi.Ayrıca Poitiers şehrinde bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi.İçişleri Bakanlığı da sıcak havalara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin hizmet verecek ücretsiz bir danışma hattı oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/turkiye-mayis-ayinda-meteorolojik-felaketlerle-bogustu-sel-firtina-dolu-ve-hortum-bircok-bolgede-1106636309.html
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sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi
sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi
Türkiye serinlerken Avrupa kavruluyor: Fransa'da 53 vilayette turuncu alarm verildi
Türkiye'de yaz mevsimine, serin ve yağışlı havayla ara verilirken Avrupa'da etkili olan yeni bir sıcak hava dalgası endişe uyandırdı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 53 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
Türkiye genelinde 2026 yılı boyunca bol yağışlı ve düşük sıcaklıklar etkili olurken bugün itibariyle başlayan yağış, sıcaklıkları tekrar düşürdü. Öte yandan Avrupa'da yeni bir sıcak havanın etkisine girdi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 21-23 Haziran arasında ülkede rekor seviyede hava sıcaklıkları görülebileceği bildirildi.
Ülkedeki vilayetlerin yarısından fazlasına karşılık gelen 53 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtilen açıklamada Meteo-France, sıcak havalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarısı yaptı.
Yerel basında yer alan haberlere göre yüksek sıcaklıklar nedeniyle Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe ve Charente-Maritime'de belediyelerin organize ettiği müzik festivalleri de iptal edildi.
Ayrıca Poitiers şehrinde bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi.
İçişleri Bakanlığı da sıcak havalara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin hizmet verecek ücretsiz bir danışma hattı oluşturdu.