https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/kapsamli-inceleme-uyardi-elektronik-sigara-kanser-riskiyle-iliskilendirildi-1106672569.html
Kapsamlı inceleme uyardı: Elektronik sigara kanser riskiyle ilişkilendirildi
Kapsamlı inceleme uyardı: Elektronik sigara kanser riskiyle ilişkilendirildi
Sputnik Türkiye
Avustralya merkezli kapsamlı bir araştırma, nikotin içeren elektronik sigaraların akciğer ve ağız kanseri riskini artırabileceğine işaret etti. Uzmanlar... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T13:56+0300
2026-06-21T13:56+0300
2026-06-21T13:56+0300
sağlik
sigara
elektronik sigara
akciğer
akciğer kanseri
araştırma
ağız
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Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi Sydney(UNSW) öncülüğünde yürütülen ve Carcinogenesis dergisinde yayımlanan kapsamlı inceleme, elektronik sigara kullanımının kanserle bağlantısına ilişkin şimdiye kadarki en geniş değerlendirmelerden birini ortaya koydu.Araştırmacılar, klinik çalışmalar, laboratuvar deneyleri ve hayvan araştırmalarından elde edilen verileri bir araya getirerek elektronik sigaraların doğrudan kanser gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığını inceledi.Akciğer ve ağız kanseri riski öne çıktıAraştırmanın sonuçlarına göre, nikotin içeren elektronik sigaraların akciğer kanseri ve ağız kanseri riskini artırdığı yönünde güçlü bulgular elde edildi.UNSW Sydney'den Profesör Brian Stewart, "Bu inceleme, elektronik sigara kullanan kişilerin kullanmayanlara kıyasla daha yüksek kanser riski taşıdığına dair şimdiye kadarki en net değerlendirme olabilir" ifadelerini kullandı.Araştırmacılar, elektronik sigara aerosollerinde kanserle ilişkilendirilen uçucu organik bileşikler ve metal parçacıkları tespit edildiğini bildirdi.Bulgular farklı araştırmalarda tekrarlandıİnceleme kapsamında değerlendirilen çalışmalarda, elektronik sigara kullanımının DNA hasarı, iltihaplanma ve oksidatif stres gibi kanserle bağlantılı biyolojik süreçlerle ilişkili olduğu belirtildi.Hayvan deneylerinde akciğer tümörleri gözlemlendiği, laboratuvar çalışmalarında ise hücre hasarı ve kanser gelişimiyle bağlantılı biyolojik bozulmaların tespit edildiği aktarıldı.Araştırmacılar, elde edilen bulguların farklı disiplinlerden gelen verilerde benzer sonuçlar vermesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.Uzmanlardan gecikme uyarısıAraştırmada yer alan UNSW Sydney'den Doçent Freddy Sitas, elektronik sigaraların uzun yıllardır sigaraya geçişi kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendirildiğini ancak doğrudan kanser riski üzerindeki etkilerinin daha az araştırıldığını belirtti.Sitas, elektronik sigara kullanan ve aynı zamanda sigara içmeye devam eden kişilerin akciğer kanseri geliştirme riskinin 4 kat daha yüksek olduğuna ilişkin yeni verilerin ortaya çıktığını söyledi.Uzmanlar, sigaranın sağlık üzerindeki etkilerinin kabul edilmesinin onlarca yıl sürdüğünü hatırlatarak elektronik sigaralar konusunda benzer bir gecikme yaşanmaması gerektiğini ifade etti.Profesör Stewart ve Doçent Sitas, mevcut bulguların elektronik sigaraların sağlık etkilerine yönelik daha fazla araştırma ve önlem ihtiyacına işaret ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/yeni-arastirma-hamilelikte-alinan-kimyasallar-kiz-cocuklarini-etkiliyor-olabilir-1106651111.html
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sigara, elektronik sigara, akciğer, akciğer kanseri, araştırma, ağız
sigara, elektronik sigara, akciğer, akciğer kanseri, araştırma, ağız
Kapsamlı inceleme uyardı: Elektronik sigara kanser riskiyle ilişkilendirildi
Avustralya merkezli kapsamlı bir araştırma, nikotin içeren elektronik sigaraların akciğer ve ağız kanseri riskini artırabileceğine işaret etti. Uzmanlar, elektronik sigaraların sağlık etkileri konusunda sigarada yaşanan gecikmenin tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.
Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi Sydney(UNSW) öncülüğünde yürütülen ve Carcinogenesis dergisinde yayımlanan kapsamlı inceleme, elektronik sigara kullanımının kanserle bağlantısına ilişkin şimdiye kadarki en geniş değerlendirmelerden birini ortaya koydu.
Araştırmacılar, klinik çalışmalar, laboratuvar deneyleri ve hayvan araştırmalarından elde edilen verileri bir araya getirerek elektronik sigaraların doğrudan kanser gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığını inceledi.
Akciğer ve ağız kanseri riski öne çıktı
Araştırmanın sonuçlarına göre, nikotin içeren elektronik sigaraların akciğer kanseri ve ağız kanseri riskini artırdığı yönünde güçlü bulgular elde edildi.
UNSW Sydney'den Profesör Brian Stewart, "Bu inceleme, elektronik sigara kullanan kişilerin kullanmayanlara kıyasla daha yüksek kanser riski taşıdığına dair şimdiye kadarki en net değerlendirme olabilir" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, elektronik sigara aerosollerinde kanserle ilişkilendirilen uçucu organik bileşikler ve metal parçacıkları tespit edildiğini bildirdi.
Bulgular farklı araştırmalarda tekrarlandı
İnceleme kapsamında değerlendirilen çalışmalarda, elektronik sigara kullanımının DNA hasarı, iltihaplanma ve oksidatif stres gibi kanserle bağlantılı biyolojik süreçlerle ilişkili olduğu belirtildi.
Hayvan deneylerinde akciğer tümörleri gözlemlendiği, laboratuvar çalışmalarında ise hücre hasarı ve kanser gelişimiyle bağlantılı biyolojik bozulmaların tespit edildiği aktarıldı.
Araştırmacılar, elde edilen bulguların farklı disiplinlerden gelen verilerde benzer sonuçlar vermesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.
Uzmanlardan gecikme uyarısı
Araştırmada yer alan UNSW Sydney'den Doçent Freddy Sitas, elektronik sigaraların uzun yıllardır sigaraya geçişi kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendirildiğini ancak doğrudan kanser riski üzerindeki etkilerinin daha az araştırıldığını belirtti.
Sitas, elektronik sigara kullanan ve aynı zamanda sigara içmeye devam eden kişilerin akciğer kanseri geliştirme riskinin 4 kat daha yüksek olduğuna ilişkin yeni verilerin ortaya çıktığını söyledi.
Uzmanlar, sigaranın sağlık üzerindeki etkilerinin kabul edilmesinin onlarca yıl sürdüğünü hatırlatarak elektronik sigaralar konusunda benzer bir gecikme yaşanmaması gerektiğini ifade etti.
Profesör Stewart ve Doçent Sitas, mevcut bulguların elektronik sigaraların sağlık etkilerine yönelik daha fazla araştırma ve önlem ihtiyacına işaret ettiğini kaydetti.