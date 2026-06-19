https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/yeni-arastirma-hamilelikte-alinan-kimyasallar-kiz-cocuklarini-etkiliyor-olabilir-1106651111.html
Yeni araştırma: Hamilelikte alınan kimyasallar kız çocuklarını etkiliyor olabilir
Yeni araştırma: Hamilelikte alınan kimyasallar kız çocuklarını etkiliyor olabilir
Sputnik Türkiye
Harvard Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni araştırma, hamilelik sırasında maruz kalınan kimyasalların kız çocuklarında ilerleyen yıllarda hormonal ve... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T18:52+0300
2026-06-19T18:52+0300
2026-06-19T18:52+0300
sağlik
pfas
kimyasal
hamilelik
kız çocuğu
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Bilim insanları, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bazı kimyasalların etkilerinin doğumdan yıllar sonra ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.Harvard Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve hakemli dergide yayımlanan araştırmada, hamilelik döneminde kandaki, binlerce sentetik kimyasalın bulunduğu bir grup olan PFAS seviyeleri yüksek olan annelerin kız çocuklarında ilerleyen yaşlarda hormonal bir rahatsızlık olan PMOS (Poliendokrin Metabolik Over Sendromu) ve orta-şiddetli akne görülme olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırma kapsamında yaklaşık 325 anne-kız çifti incelendi.Kimyasalların etkisi yıllar sonra görüldüAraştırmacılar, hamilelik sırasında daha yüksek PFAS seviyelerine maruz kalan annelerin kız çocuklarının ergenlik döneminin sonlarına doğru PMOS geliştirme riskinin belirgin şekilde arttığını belirledi.Çalışmada, yüksek PFAS maruziyetine sahip annelerin kızlarının ilerleyen yıllarda PMOS veya akne geliştirme olasılığının 2.3 ila 2.7 kat daha fazla olduğu kaydedildi.Bilim insanları, bulguların söz konusu hastalığın ortaya çıkmasında çevresel kimyasalların önemli rol oynayabileceğine işaret ettiğini vurguladı.Araştırmacılar hangi bağlantıları tespit etti?Araştırmada özellikle N-EtFOSAA isimli PFAS türevi bileşik ile PMOS arasında ilişki bulundu. Bu bileşiğin leke önleyici ürünlerde, bazı pestisitlerde, su itici tekstil ürünlerinde ve kağıt kaplamalarında yaygın olarak kullanıldığı belirtildi.Araştırmacılar ayrıca PFNA isimli başka bir PFAS bileşiğinin de orta ve şiddetli akne görülme riskini artırdığını tespit etti.Çevre Çalışma Grubu'ndan kıdemli bilim insanı Tasha Stoiber, "Endişe duyduğumuz yalnızca PFOA ve PFOS değil. Bu kimyasalların öncülleri ve bağlantılı diğer bileşikler de risk oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, hamile kadınların özellikle leke tutmaz kaplamalar ve su geçirmez tekstil ürünlerinde PFAS bulunup bulunmadığını kontrol etmelerini önerirken, daha az işlenmiş gıdaların tercih edilmesinin maruziyeti azaltabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bilimsel-calisma-sasirtti-omega-3-takviyesi-hafizayi-veya-bilissel-yetenekleri-artirmiyor-1106636280.html
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pfas , kimyasal, hamilelik, kız çocuğu
pfas , kimyasal, hamilelik, kız çocuğu
Yeni araştırma: Hamilelikte alınan kimyasallar kız çocuklarını etkiliyor olabilir
Harvard Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni araştırma, hamilelik sırasında maruz kalınan kimyasalların kız çocuklarında ilerleyen yıllarda hormonal ve metabolik bir sendromun gelişme riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bazı kimyasalların etkilerinin doğumdan yıllar sonra ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.
Harvard Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve hakemli dergide yayımlanan araştırmada, hamilelik döneminde kandaki, binlerce sentetik kimyasalın bulunduğu bir grup olan PFAS seviyeleri yüksek olan annelerin kız çocuklarında ilerleyen yaşlarda hormonal bir rahatsızlık olan PMOS (Poliendokrin Metabolik Over Sendromu) ve orta-şiddetli akne görülme olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırma kapsamında yaklaşık 325 anne-kız çifti incelendi.
Kimyasalların etkisi yıllar sonra görüldü
Araştırmacılar, hamilelik sırasında daha yüksek PFAS seviyelerine maruz kalan annelerin kız çocuklarının ergenlik döneminin sonlarına doğru PMOS geliştirme riskinin belirgin şekilde arttığını belirledi.
PMOS (Poliendokrin Metabolik Over Sendromu)
, üreme çağındaki kadınlarda görülen; hormonal dengesizlikleri, yumurtlama problemlerini ve insülin direnci gibi metabolik sorunları kapsayan kronik bir endokrin bozukluğudur.
Çalışmada, yüksek PFAS maruziyetine sahip annelerin kızlarının ilerleyen yıllarda PMOS veya akne geliştirme olasılığının 2.3 ila 2.7 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
Bilim insanları, bulguların söz konusu hastalığın ortaya çıkmasında çevresel kimyasalların önemli rol oynayabileceğine işaret ettiğini vurguladı.
Araştırmacılar hangi bağlantıları tespit etti?
Araştırmada özellikle N-EtFOSAA isimli PFAS türevi bileşik ile PMOS arasında ilişki bulundu. Bu bileşiğin leke önleyici ürünlerde, bazı pestisitlerde, su itici tekstil ürünlerinde ve kağıt kaplamalarında yaygın olarak kullanıldığı belirtildi.
Araştırmacılar ayrıca PFNA isimli başka bir PFAS bileşiğinin de orta ve şiddetli akne görülme riskini artırdığını tespit etti.
Çevre Çalışma Grubu'ndan kıdemli bilim insanı Tasha Stoiber, "Endişe duyduğumuz yalnızca PFOA ve PFOS değil. Bu kimyasalların öncülleri ve bağlantılı diğer bileşikler de risk oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılar, hamile kadınların özellikle leke tutmaz kaplamalar ve su geçirmez tekstil ürünlerinde PFAS bulunup bulunmadığını kontrol etmelerini önerirken, daha az işlenmiş gıdaların tercih edilmesinin maruziyeti azaltabileceğini belirtti.
PFAS (Per- ve Polifloroalkil Maddeler)
, suya, yağa, lekelere ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmaları için üretilen binlerce sentetik kimyasalın bulunduğu bir gruptur. Bu maddeler doğada çok yavaş parçalandığı için genellikle "sonsuz kimyasallar"
olarak adlandırılır.