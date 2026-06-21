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Kahire Toplantısı: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi
Kahire Toplantısı: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi
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Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.Görüşmede, bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması ve ABD ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.Toplantı, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştiriliyor.Dört ülke arasındaki ilk toplantı, 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmiş, bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti.Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/lucerne-zirvesi-iran-disisleri-bakani-arakci-isvicreli-mevkidasiyla-gorustu-1106670109.html
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hakan fidan, pakistan, mısır
hakan fidan, pakistan, mısır

Kahire Toplantısı: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi

12:48 21.06.2026
© AA / Murat GökTürkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA / Murat Gök
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Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi.
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.
© AA / Murat GökTürkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı
© AA / Murat Gök
Görüşmede, bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması ve ABD ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.
© AA / Murat GökTürkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı
© AA / Murat Gök
Toplantı, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştiriliyor.
© AA / Murat GökTürkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire Toplantısı
© AA / Murat Gök
Dört ülke arasındaki ilk toplantı, 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmiş, bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti.
Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti.
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