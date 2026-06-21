https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/kahire-toplantisi-turkiye-misir-suudi-arabistan-ve-pakistan-disisleri-bakanlari-bir-araya-geldi-1106670528.html

Kahire Toplantısı: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Kahire Toplantısı: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T12:48+0300

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Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.Görüşmede, bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması ve ABD ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.Toplantı, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştiriliyor.Dört ülke arasındaki ilk toplantı, 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmiş, bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti.Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/lucerne-zirvesi-iran-disisleri-bakani-arakci-isvicreli-mevkidasiyla-gorustu-1106670109.html

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