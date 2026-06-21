https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/iran-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-isvicrede-basladi-1106675803.html
İran ve ABD arasındaki görüşmeler İsviçre'de başladı
İran ve ABD arasındaki görüşmeler İsviçre'de başladı
Sputnik Türkiye
İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik temaslar kapsamında tarafların heyetleri İsviçre'de bir araya geldi. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T14:34+0300
2026-06-21T14:34+0300
2026-06-21T15:22+0300
dünya
i̇ran
abd
i̇sviçre
barış
anlaşma
nükleer anlaşma
askeri anlaşma
i̇ran'la nükleer anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de dörtlü zirvenin başladığını duyurdu.İran-ABD arasındaki görüşmelerde, bölgesel güvenlik, yaptırımlar ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/lucerne-zirvesi-iran-disisleri-bakani-arakci-isvicreli-mevkidasiyla-gorustu-1106670109.html
i̇ran
abd
i̇sviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d525c2635f7e8aa6b76380474c05a3d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, abd, i̇sviçre, barış, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma, i̇ran'la nükleer anlaşma
i̇ran, abd, i̇sviçre, barış, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma, i̇ran'la nükleer anlaşma
İran ve ABD arasındaki görüşmeler İsviçre'de başladı
14:34 21.06.2026 (güncellendi: 15:22 21.06.2026)
İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik temaslar kapsamında tarafların heyetleri İsviçre'de bir araya geldi.
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de dörtlü zirvenin başladığını duyurdu.
İran-ABD arasındaki görüşmelerde, bölgesel güvenlik, yaptırımlar ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.