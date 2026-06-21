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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/iran-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-isvicrede-basladi-1106675803.html
İran ve ABD arasındaki görüşmeler İsviçre'de başladı
İran ve ABD arasındaki görüşmeler İsviçre'de başladı
Sputnik Türkiye
İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik temaslar kapsamında tarafların heyetleri İsviçre'de bir araya geldi. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de dörtlü zirvenin başladığını duyurdu.İran-ABD arasındaki görüşmelerde, bölgesel güvenlik, yaptırımlar ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/lucerne-zirvesi-iran-disisleri-bakani-arakci-isvicreli-mevkidasiyla-gorustu-1106670109.html
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i̇ran, abd, i̇sviçre, barış, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma, i̇ran'la nükleer anlaşma
i̇ran, abd, i̇sviçre, barış, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma, i̇ran'la nükleer anlaşma

İran ve ABD arasındaki görüşmeler İsviçre'de başladı

14:34 21.06.2026 (güncellendi: 15:22 21.06.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik temaslar kapsamında tarafların heyetleri İsviçre'de bir araya geldi.
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de dörtlü zirvenin başladığını duyurdu.
İran-ABD arasındaki görüşmelerde, bölgesel güvenlik, yaptırımlar ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Lucerne Gölü Zirvesi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
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Lucerne Zirvesi: İran Dışişleri Bakanı Arakçi İsviçreli mevkidaşıyla görüştü
12:10
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