https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/abd-baskani-trump-60-gunluk-ateskes-suresi-boyunca-hurmuz-bogazindan-gecis-ucreti-alinmayacagini-1106663705.html
ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını iddia etti
ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını iddia etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes süresince ve sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin ücretsiz olacağını öne sürdü. Trump ayrıca ABD'nin Hürmüz'ün... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını dile getirdi.Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Açıklamada Trump, "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak" iddiasında bulunurken, İran ile anlaşma olmaması durumunda, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını kaydetti.Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/iran-hurmuz-bogazini-ateskes-ihlali-gerekcesiyle-kapatti-1106661473.html
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donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, boğaz
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, boğaz
ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını iddia etti
23:06 20.06.2026 (güncellendi: 23:10 20.06.2026)
ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes süresince ve sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin ücretsiz olacağını öne sürdü. Trump ayrıca ABD'nin Hürmüz'ün kullanımı için ücret talep etme olasılığını da dışlamadı.
ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını dile getirdi.
Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada Trump, "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak" iddiasında bulunurken, İran ile anlaşma olmaması durumunda, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını kaydetti.
Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ateşkes dönemi boyunca Hürmüz Boğazı'nda 60 gün süreyle hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır. Ayrıca, 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da, anlaşmanın tamamlanmaması hali dışında herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacaktır. Ancak anlaşma tamamlanmazsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ülkelerine "Koruyucu Melek" olarak sunduğu hizmetlerin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki maliyetlerinin karşılanması amacıyla, bu ücretler Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri adına uygulanabilecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!