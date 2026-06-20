ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını iddia etti

Ateşkes dönemi boyunca Hürmüz Boğazı'nda 60 gün süreyle hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır. Ayrıca, 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da, anlaşmanın tamamlanmaması hali dışında herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacaktır. Ancak anlaşma tamamlanmazsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ülkelerine "Koruyucu Melek" olarak sunduğu hizmetlerin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki maliyetlerinin karşılanması amacıyla, bu ücretler Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri adına uygulanabilecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!