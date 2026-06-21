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Düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
Düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
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Denizli'deki bir düğünde 15 yaşındaki çocuğun havaya ateş açması nedeniyle 11 kişi yaralandı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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denizli
havaya ateş açma
tüfek
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Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğün 15 yaşındaki çocuğun eline aldığı tüfek nedeniyle hastanede son buldu.15 yaşındaki S.Ş.'nin havaya ateş amasıyla tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan 11 kişiye isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
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denizli, havaya ateş açma, tüfek
denizli, havaya ateş açma, tüfek

Düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı: Çok sayıda yaralı var

21:54 21.06.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA
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Denizli'deki bir düğünde 15 yaşındaki çocuğun havaya ateş açması nedeniyle 11 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğün 15 yaşındaki çocuğun eline aldığı tüfek nedeniyle hastanede son buldu.
15 yaşındaki S.Ş.'nin havaya ateş amasıyla tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan 11 kişiye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
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