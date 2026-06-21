https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/dugunde-15-yasindaki-cocuk-havaya-ates-acti-cok-sayida-yarali-var-1106679877.html

Düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı: Çok sayıda yaralı var

Düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Denizli'deki bir düğünde 15 yaşındaki çocuğun havaya ateş açması nedeniyle 11 kişi yaralandı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T21:54+0300

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2026-06-21T21:54+0300

türki̇ye

denizli

havaya ateş açma

tüfek

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Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğün 15 yaşındaki çocuğun eline aldığı tüfek nedeniyle hastanede son buldu.15 yaşındaki S.Ş.'nin havaya ateş amasıyla tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan 11 kişiye isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/balayi-tatili-kabusa-dondu-damat-12-gunluk-yasam-savasini-kaybetti-1106678979.html

türki̇ye

denizli

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denizli, havaya ateş açma, tüfek