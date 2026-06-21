https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/dugunde-15-yasindaki-cocuk-havaya-ates-acti-cok-sayida-yarali-var-1106679877.html
Düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
Düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
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Denizli'deki bir düğünde 15 yaşındaki çocuğun havaya ateş açması nedeniyle 11 kişi yaralandı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T21:54+0300
2026-06-21T21:54+0300
2026-06-21T21:54+0300
türki̇ye
denizli
havaya ateş açma
tüfek
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Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğün 15 yaşındaki çocuğun eline aldığı tüfek nedeniyle hastanede son buldu.15 yaşındaki S.Ş.'nin havaya ateş amasıyla tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan 11 kişiye isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/balayi-tatili-kabusa-dondu-damat-12-gunluk-yasam-savasini-kaybetti-1106678979.html
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denizli, havaya ateş açma, tüfek
denizli, havaya ateş açma, tüfek
Düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
Denizli'deki bir düğünde 15 yaşındaki çocuğun havaya ateş açması nedeniyle 11 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğün 15 yaşındaki çocuğun eline aldığı tüfek nedeniyle hastanede son buldu.
15 yaşındaki S.Ş.'nin havaya ateş amasıyla tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan 11 kişiye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.