Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/hindistanda-gaz-sizintisi-7-olu-70den-fazla-yarali-1106679761.html
Hindistan'da gaz sızıntısı: 7 ölü, 70'ten fazla yaralı
Hindistan'da gaz sızıntısı: 7 ölü, 70'ten fazla yaralı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunan özel bir deniz ürünleri işleme tesisinde meydana gelen amonyak gazı sızıntısında 7 işçi hayatını... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T21:34+0300
2026-06-21T21:57+0300
dünya
tamil nadu
hindistan
kaza
kaza sebebi
işçi
gaz
zehirli gaz
gaz sızıntısı
amonyak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106679604_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e018c7d66ff36d52f7446b5b40cfea19.jpg
Tiruvallur kentinde bulunan bir deniz ürünleri fabrikasında amonyak gazı sızıntısı yaşandı.Olayda 7 fabrika çalışanı yaşamını yitirirken, 70'ten fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler sıkı güvenlik önlemleri altında gaz sızıntısını kontrol altına almak için çalışmalar yürüttü. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu olayda yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-hava-kuvvetlerine-ait-nakliye-ucagi-dustu-1106472732.html
tamil nadu
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106679604_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_77addd2068334dfba10d7e0fd2f45670.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tamil nadu, hindistan, kaza, kaza sebebi, işçi, gaz, zehirli gaz, gaz sızıntısı, amonyak
tamil nadu, hindistan, kaza, kaza sebebi, işçi, gaz, zehirli gaz, gaz sızıntısı, amonyak

Hindistan'da gaz sızıntısı: 7 ölü, 70'ten fazla yaralı

21:34 21.06.2026 (güncellendi: 21:57 21.06.2026)
© AAHindistan'da gaz sızıntısı
Hindistan'da gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA
Abone ol
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunan özel bir deniz ürünleri işleme tesisinde meydana gelen amonyak gazı sızıntısında 7 işçi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
Tiruvallur kentinde bulunan bir deniz ürünleri fabrikasında amonyak gazı sızıntısı yaşandı.
Olayda 7 fabrika çalışanı yaşamını yitirirken, 70'ten fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler sıkı güvenlik önlemleri altında gaz sızıntısını kontrol altına almak için çalışmalar yürüttü.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu olayda yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
DÜNYA
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı düştü
13 Haziran , 11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала