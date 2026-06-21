https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/hindistanda-gaz-sizintisi-7-olu-70den-fazla-yarali-1106679761.html
Hindistan'da gaz sızıntısı: 7 ölü, 70'ten fazla yaralı
Hindistan'da gaz sızıntısı: 7 ölü, 70'ten fazla yaralı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunan özel bir deniz ürünleri işleme tesisinde meydana gelen amonyak gazı sızıntısında 7 işçi hayatını... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T21:34+0300
2026-06-21T21:34+0300
2026-06-21T21:57+0300
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gaz sızıntısı
amonyak
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Tiruvallur kentinde bulunan bir deniz ürünleri fabrikasında amonyak gazı sızıntısı yaşandı.Olayda 7 fabrika çalışanı yaşamını yitirirken, 70'ten fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler sıkı güvenlik önlemleri altında gaz sızıntısını kontrol altına almak için çalışmalar yürüttü. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu olayda yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-hava-kuvvetlerine-ait-nakliye-ucagi-dustu-1106472732.html
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tamil nadu, hindistan, kaza, kaza sebebi, işçi, gaz, zehirli gaz, gaz sızıntısı, amonyak
Hindistan'da gaz sızıntısı: 7 ölü, 70'ten fazla yaralı
21:34 21.06.2026 (güncellendi: 21:57 21.06.2026)
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunan özel bir deniz ürünleri işleme tesisinde meydana gelen amonyak gazı sızıntısında 7 işçi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
Tiruvallur kentinde bulunan bir deniz ürünleri fabrikasında amonyak gazı sızıntısı yaşandı.
Olayda 7 fabrika çalışanı yaşamını yitirirken, 70'ten fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler sıkı güvenlik önlemleri altında gaz sızıntısını kontrol altına almak için çalışmalar yürüttü.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu olayda yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.