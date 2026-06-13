https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-hava-kuvvetlerine-ait-nakliye-ucagi-dustu-1106472732.html

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı düştü

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Jorhat Hava Üssü yakınlarında iniş sırasında düştü. Kazanın ardından uçakta... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T11:13+0300

2026-06-13T11:13+0300

2026-06-13T11:59+0300

dünya

hindistan hava kuvvetleri

an-32

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106472562_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_8010a8e129931d36f776f811c0381fa9.jpg

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletinin Jorhat bölgesinde düştü. Yerel basında yer alan haberlere göre uçak, Jorhat Hava Üssü yakınlarında iniş yapmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Uçağın düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı.Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri yangına müdahale ederken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.İlk bilgilere göre uçak, Hava Kuvvetleri üssü sınırları içinde yere çarptı. Ancak kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kazanın meydana geliş nedeninin araştırıldığı bildirildi.AN-32 tipi nakliye uçakları, Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından personel ve malzeme taşımacılığında yaygın olarak kullanılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul--antalya-seferini-yapan-thy-ucagi-tahliye-edildi-1106438511.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan hava kuvvetleri, an-32