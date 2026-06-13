https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-hava-kuvvetlerine-ait-nakliye-ucagi-dustu-1106472732.html
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı düştü
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı düştü
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Assam eyaletinde Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Jorhat Hava Üssü yakınlarında iniş sırasında düştü. Kazanın ardından uçakta... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T11:13+0300
2026-06-13T11:13+0300
2026-06-13T11:59+0300
dünya
hindistan hava kuvvetleri
an-32
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106472562_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_8010a8e129931d36f776f811c0381fa9.jpg
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletinin Jorhat bölgesinde düştü. Yerel basında yer alan haberlere göre uçak, Jorhat Hava Üssü yakınlarında iniş yapmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Uçağın düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı.Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri yangına müdahale ederken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.İlk bilgilere göre uçak, Hava Kuvvetleri üssü sınırları içinde yere çarptı. Ancak kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kazanın meydana geliş nedeninin araştırıldığı bildirildi.AN-32 tipi nakliye uçakları, Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından personel ve malzeme taşımacılığında yaygın olarak kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul--antalya-seferini-yapan-thy-ucagi-tahliye-edildi-1106438511.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106472562_78:0:946:651_1920x0_80_0_0_e51c7f035c98f757594dc7bc5ed22000.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan hava kuvvetleri, an-32
hindistan hava kuvvetleri, an-32
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı düştü
11:13 13.06.2026 (güncellendi: 11:59 13.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Hindistan'ın Assam eyaletinde Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Jorhat Hava Üssü yakınlarında iniş sırasında düştü. Kazanın ardından uçakta yangın çıkarken, can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletinin Jorhat bölgesinde düştü. Yerel basında yer alan haberlere göre uçak, Jorhat Hava Üssü yakınlarında iniş yapmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Uçağın düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri yangına müdahale ederken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.
İlk bilgilere göre uçak, Hava Kuvvetleri üssü sınırları içinde yere çarptı. Ancak kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kazanın meydana geliş nedeninin araştırıldığı bildirildi.
AN-32 tipi nakliye uçakları, Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından personel ve malzeme taşımacılığında yaygın olarak kullanılıyor.