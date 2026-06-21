https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/giancarlo-esposito-musluman-oldu-unlu-oyuncudan-dikkat-ceken-karar-1106675586.html

Giancarlo Esposito Müslüman oldu: Ünlü oyuncudan dikkat çeken karar

Giancarlo Esposito Müslüman oldu: Ünlü oyuncudan dikkat çeken karar

Sputnik Türkiye

'Breaking Bad' dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Giancarlo Esposito'nun Suudi Arabistan'da kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğu... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T17:06+0300

2026-06-21T17:06+0300

2026-06-21T17:06+0300

yaşam

breaking bad

i̇slam

müslüman

din

oyuncu

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ABD'li oyuncu Giancarlo Esposito, Müslüman oldu.'Breaking Bad' dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood'un usta isimlerinden oyuncu, yönetmen ve yapımcı Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'da İslamiyet'i seçti.Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 68 yaşındaki aktörün kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu.Al-Sheikh, paylaşımında Esposito'nun çekimler sırasında Müslümanlarla kurduğu iletişimden ve gördüğü muameleden huzur bulduğunu belirtti.Paylaşımda ayrıca, ünlü aktörün film şirketi çalışanları ve yapım ekibiyle camide cemaatle namaz kıldığı anlara ait görüntülere de yer verildi.'7 Dogs' filminin çekimleri için Riyad'daydıGiancarlo Esposito, Suudi Arabistan tarafından desteklenen büyük bütçeli aksiyon filmi 7 Dogs'un çekimleri kapsamında bir süredir ülkede bulunuyordu.40 yılı aşkın süredir sinema, televizyon ve tiyatro dünyasında çok sayıda projede yer alan Esposito, 'Breaking Bad' dizisinin yanı sıra 'Better Call Saul' dizisinde de aynı karakterle seyirci karşısına çıkmıştı.Hollywood'un meşhur karakter oyuncularından Esposito, kariyeri boyunca 'The Mandalorian', 'The Boys' ve 'Do the Right Thing' gibi çok izlenen pek çok yapımda rol aldı.

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Sputnik Türkiye

breaking bad, i̇slam, müslüman, din, oyuncu