https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tff-baskani-imparatora-yakisan-sekilde-konusmayi-bitirmesini-arzu-ederdim-hic-yakistiramadim-1106529486.html

TFF Başkanı: 'İmparator'a yakışan şekilde konuşmayı bitirmesini arzu ederdim, hiç yakıştıramadım kendisine'

TFF Başkanı: 'İmparator'a yakışan şekilde konuşmayı bitirmesini arzu ederdim, hiç yakıştıramadım kendisine'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2-0'lık Avustralya mağlubiyetinden sonra yapılan yorumlara ateş püskürdü. Hacıosmanoğlu, "Fatih... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T08:40+0300

2026-06-16T08:40+0300

2026-06-16T08:40+0300

spor

fatih terim

i̇brahim hacıosmanoğlu

şenol güneş

fifa

dünya kupası

avustralya

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0'lık mağlubiyete ilişkin, "Öncelikle aziz milletimizden bu hayal kırıklığından dolayı hem ben hem takım hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum." dedi.Ay-yıldızlı ekibin, Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Öncelikle aziz milletimizden bu hayal kırıklığından dolayı hem ben hem takım hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum. Ama bunlar ilk kez başımıza gelmiyor. 9 kez uluslararası turnuvalara katıldık, 8'ine mağlubiyetle başladık. Bu da mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor." ifadelerini kullandı.Türkiye'de meydanları dolduran binlerce kişiyi mutlu etmek istediklerini dile getiren Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:Üç-dört turnuva oynayabilecek bir jenerasyona sahip olunduğunu aktaran TFF Başkanı, "Bu gerçekler ortadayken ve daha ilk maçımızı oynamışken, önümüzde 2 maç daha var, elbette çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri, hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetimsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz, saygı duyuyoruz ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler, düşmanınız söylemez, hatalarınız devam etsin ister. Cenab-ı Allah nasip edecek, bizim çocuklarımız, bu milletin bağrından çıkmış bu çocuklar, bu milletin ferasetiyle, analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu."Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar, akbabalar da yukarıdan süzerler, kavga edip hayal kırıklığına uğrayan var mı, zayıf noktada olan biri var mı, inip de kapayım diye. Bütün ekibi motive etme anlamında da çok iyi oldu, bu kadar mı akbaba, sırtlan varmış içimizde, ilk maçtı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren." ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:Hacıosmanoğlu, oyuncuların moral durumunun sorulması üzerine, "Temel darağacında asılıyor, sordular 'Son arzun nedir?' diye, 'Bu da bana ders olsun' dedi. Arkadaşların hepsi olayın bilincinde. 100 tane maç yapsanız böyle bir sonuçla karşılaşmazsınız. 30 şut atacaksınız, 50 sefer ceza sahasının içine gireceksiniz, iki topunuz direkten dönecek, bir buçuk atakları var, iki tane gol yiyeceksiniz, böyle bir şey yok ama oluyor, hayatın içinde var. Ha bu çocuklar bunun üstesinden gelecek güçtedir." açıklamasında bulundu."Şenol Hocama teşekkür ediyorum, Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim"Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ve Fatih Terim'in milli takımla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:Oyunculardan her zaman kendisine bir ağabey gibi bakmalarını istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-kupada-yeni-zelanda-ile-berabere-kalarak-ilk-puanini-aldi-2-2-1106527130.html

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fatih terim, i̇brahim hacıosmanoğlu, şenol güneş, fifa, dünya kupası, avustralya