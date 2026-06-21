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Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası tarihinin 1000. maçına sahne olan karşılaşmada Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselme yolunda dev bir adım attı. Ayase Ueda'nın... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-21T11:00+0300
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dünya kupası
japonya
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Japonya, FIFA Dünya Kupası tarihindeki 1000. maçta Tunus'u 4-0 yenerek turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Monterrey'de oynanan Grup F mücadelesinde Daichi Kamada'nın erken golüyle öne geçen Japon Milli Takımı, Ayase Ueda'nın dublesi ve Junya Ito'nun golüyle farklı galibiyete uzanırken, Tunus'u da turnuvanın dışına itti. Bu sonuçla Japonya puanını 4'e yükselterek son 32 turu için önemli avantaj elde etti.Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti.Stat: MonterreyHakemler: Istvan Kovacs, Marius Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)Tunus: Dahmen, Bronn (Dk. 46 Ben Hmida), Talbi, Rekik, Valery, Ben Slimane, Skhiri (Dk. 90 Khedira), Abdi (Dk. 90 Achouri), Saad (Dk. 46 Gharbi), Hannibal, Tounekti (Dk. 64 Chaouat)Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu (Dk. 78 Seko), Itakura, Hiroki Ito, Doan (Dk. 74 Sugawara), Sano, Tanaka, Nakamura (Dk. 78 Yuito Suzuki), Junya Ito, Kamada (Dk. 74 Junnosuke Suzuki), Ueda (Dk. 84 Goto)Goller: Dk. 4 Kamada, Dk. 31 ve 83 Ueda, Dk. 69 Junya Ito (Japonya)
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fifa, dünya kupası, japonya, tunus
fifa, dünya kupası, japonya, tunus

Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti

11:00 21.06.2026
© AA / Juancho TorresDünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA / Juancho Torres
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Dünya Kupası tarihinin 1000. maçına sahne olan karşılaşmada Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselme yolunda dev bir adım attı. Ayase Ueda'nın iki golle yıldızlaştığı mücadelede Uzak Doğu temsilcisi, Tunus'a nefes aldırmadı.
Japonya, FIFA Dünya Kupası tarihindeki 1000. maçta Tunus'u 4-0 yenerek turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.
Monterrey'de oynanan Grup F mücadelesinde Daichi Kamada'nın erken golüyle öne geçen Japon Milli Takımı, Ayase Ueda'nın dublesi ve Junya Ito'nun golüyle farklı galibiyete uzanırken, Tunus'u da turnuvanın dışına itti. Bu sonuçla Japonya puanını 4'e yükselterek son 32 turu için önemli avantaj elde etti.
© AA / Juancho TorresDünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
© AA / Juancho Torres
Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti.
© AA / Juancho TorresDünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
© AA / Juancho Torres
Stat: Monterrey
Hakemler: Istvan Kovacs, Marius Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)
Tunus: Dahmen, Bronn (Dk. 46 Ben Hmida), Talbi, Rekik, Valery, Ben Slimane, Skhiri (Dk. 90 Khedira), Abdi (Dk. 90 Achouri), Saad (Dk. 46 Gharbi), Hannibal, Tounekti (Dk. 64 Chaouat)
Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu (Dk. 78 Seko), Itakura, Hiroki Ito, Doan (Dk. 74 Sugawara), Sano, Tanaka, Nakamura (Dk. 78 Yuito Suzuki), Junya Ito, Kamada (Dk. 74 Junnosuke Suzuki), Ueda (Dk. 84 Goto)
Goller: Dk. 4 Kamada, Dk. 31 ve 83 Ueda, Dk. 69 Junya Ito (Japonya)
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