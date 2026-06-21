https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/dunya-kupasinin-1000-macinda-japonya-tunusu-4-0-maglup-etti-1106666561.html
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası tarihinin 1000. maçına sahne olan karşılaşmada Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselme yolunda dev bir adım attı. Ayase Ueda'nın... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T11:00+0300
2026-06-21T11:00+0300
2026-06-21T11:00+0300
spor
fifa
dünya kupası
japonya
tunus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106666834_0:104:2767:1660_1920x0_80_0_0_6f0d35f526fc8d8bad1a9f88361e50a1.jpg
Japonya, FIFA Dünya Kupası tarihindeki 1000. maçta Tunus'u 4-0 yenerek turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Monterrey'de oynanan Grup F mücadelesinde Daichi Kamada'nın erken golüyle öne geçen Japon Milli Takımı, Ayase Ueda'nın dublesi ve Junya Ito'nun golüyle farklı galibiyete uzanırken, Tunus'u da turnuvanın dışına itti. Bu sonuçla Japonya puanını 4'e yükselterek son 32 turu için önemli avantaj elde etti.Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti.Stat: MonterreyHakemler: Istvan Kovacs, Marius Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)Tunus: Dahmen, Bronn (Dk. 46 Ben Hmida), Talbi, Rekik, Valery, Ben Slimane, Skhiri (Dk. 90 Khedira), Abdi (Dk. 90 Achouri), Saad (Dk. 46 Gharbi), Hannibal, Tounekti (Dk. 64 Chaouat)Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu (Dk. 78 Seko), Itakura, Hiroki Ito, Doan (Dk. 74 Sugawara), Sano, Tanaka, Nakamura (Dk. 78 Yuito Suzuki), Junya Ito, Kamada (Dk. 74 Junnosuke Suzuki), Ueda (Dk. 84 Goto)Goller: Dk. 4 Kamada, Dk. 31 ve 83 Ueda, Dk. 69 Junya Ito (Japonya)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/turkiye---paraguay-maci-sonrasi-senol-gunesten-montella-sozleri-sorumlusu-o-cevaplari-verecektir-1106658222.html
japonya
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106666834_208:0:2560:1764_1920x0_80_0_0_8670f7d9e35921963dba54607f4dd953.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fifa, dünya kupası, japonya, tunus
fifa, dünya kupası, japonya, tunus
Dünya Kupası'nın 1000. maçında Japonya Tunus'u 4-0 mağlup etti
Dünya Kupası tarihinin 1000. maçına sahne olan karşılaşmada Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselme yolunda dev bir adım attı. Ayase Ueda'nın iki golle yıldızlaştığı mücadelede Uzak Doğu temsilcisi, Tunus'a nefes aldırmadı.
Japonya, FIFA Dünya Kupası tarihindeki 1000. maçta Tunus'u 4-0 yenerek turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.
Monterrey'de oynanan Grup F mücadelesinde Daichi Kamada'nın erken golüyle öne geçen Japon Milli Takımı, Ayase Ueda'nın dublesi ve Junya Ito'nun golüyle farklı galibiyete uzanırken, Tunus'u da turnuvanın dışına itti. Bu sonuçla Japonya puanını 4'e yükselterek son 32 turu için önemli avantaj elde etti.
Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti.
Hakemler: Istvan Kovacs, Marius Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)
Tunus: Dahmen, Bronn (Dk. 46 Ben Hmida), Talbi, Rekik, Valery, Ben Slimane, Skhiri (Dk. 90 Khedira), Abdi (Dk. 90 Achouri), Saad (Dk. 46 Gharbi), Hannibal, Tounekti (Dk. 64 Chaouat)
Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu (Dk. 78 Seko), Itakura, Hiroki Ito, Doan (Dk. 74 Sugawara), Sano, Tanaka, Nakamura (Dk. 78 Yuito Suzuki), Junya Ito, Kamada (Dk. 74 Junnosuke Suzuki), Ueda (Dk. 84 Goto)
Goller: Dk. 4 Kamada, Dk. 31 ve 83 Ueda, Dk. 69 Junya Ito (Japonya)