Türkiye - Paraguay maçı sonrası Şenol Güneş'ten Montella sözleri: Sorumlusu o, cevapları verecektir

Son 10 dakikayı kenardan hoca gözü ile izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluydular ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar. İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdik ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları.. Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor.