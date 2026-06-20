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Türkiye - Paraguay maçı sonrası Şenol Güneş'ten Montella sözleri: Sorumlusu o, cevapları verecektir
Türkiye - Paraguay maçı sonrası Şenol Güneş'ten Montella sözleri: Sorumlusu o, cevapları verecektir
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Şenol Güneş karşılaşmayı... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T11:41+0300
2026-06-20T11:41+0300
spor
şenol güneş
fifa
a milli futbol takımı
trt spor
dünya kupası
haberler
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.Şenol Güneş karşılaşmayı TRT Spor'a değerlendirdi.İşte Şenol Güneş'in sözleri:'Buraya geli̇rken umutlarımız çok fazlaydı'"10 ki̇şi̇ olmalarına rağmen onlar çıkarken yi̇ne hata yaptık"'Oyuncularımızdan daha çok şey bekli̇yorduk'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/turkiye-paraguaya-yenilerek-dunya-kupasina-veda-etti-1106657357.html
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şenol güneş, fifa, a milli futbol takımı, trt spor, dünya kupası, haberler
şenol güneş, fifa, a milli futbol takımı, trt spor, dünya kupası, haberler

Türkiye - Paraguay maçı sonrası Şenol Güneş'ten Montella sözleri: Sorumlusu o, cevapları verecektir

11:41 20.06.2026
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© AA
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirdi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Şenol Güneş karşılaşmayı TRT Spor'a değerlendirdi.
İşte Şenol Güneş'in sözleri:

'Buraya geli̇rken umutlarımız çok fazlaydı'

Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük. Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir.

"10 ki̇şi̇ olmalarına rağmen onlar çıkarken yi̇ne hata yaptık"

Son 10 dakikayı kenardan hoca gözü ile izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluydular ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar. İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdik ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları.. Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor.

'Oyuncularımızdan daha çok şey bekli̇yorduk'

Çeyrek final beklerken, ilk maçın travması varken ilk dakikada da gol yedik. Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncular, rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım. Bence sıkıntı bu! Oynayan oyuncularımız hepsi iyi ama kendi oyunlarını geçmeliler! Rakibi geçmeye çalışırken, kendimizi eksik bırakıyoruz. Pas kalitesi, şut iyi olmalı. Oyuncularımızdan daha çok şey bekliyorduk, bu bizim hakkımız. Bunlardan alınmayacaklar. Daha önce başarı yakalarken çok mesafe kat ettiler, ama bu seviye yeterli değil. Onlara güveniyoruz, fizik güçlerini ve yeteneklerini çalışarak öne çıkaracaklar. Bunları konuşunca alınganlık oluyor. Burada da eksikler var.
Avustralya-Türkiye maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
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Türkiye, Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti
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