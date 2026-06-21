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Balayı tatili kabusa döndü: Damat 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
Balayı tatili kabusa döndü: Damat 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Muğla’nın Fethiye ilçesine balayına giden ve yüksekten denize atladığı sırada yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi, 12 gün süren tedavisinin ardından hayatını... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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27 yaşındaki Süleyman Sarıefe, balayı için gittiği Fethiye'de yüksekten denize atladığı sırada boynundan ağır yaralandı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sarıefe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç adamın cenazesi, memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220712/40-metreden-denize-atladi-kisa-sureli-bayginlik-gecirdi-atlamazsan-adam-degilsin-dediler-1058629788.html
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türkiye, muğla, muğla valiliği, fethiye, tatil, tatil planı, deniz, yüksek risk
türkiye, muğla, muğla valiliği, fethiye, tatil, tatil planı, deniz, yüksek risk

Balayı tatili kabusa döndü: Damat 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

19:16 21.06.2026
© AA / Özden DoğanBalayı tatilinde yüksekten denize atlayan genç hayatını kaybetti
Balayı tatilinde yüksekten denize atlayan genç hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA / Özden Doğan
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Muğla’nın Fethiye ilçesine balayına giden ve yüksekten denize atladığı sırada yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi, 12 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
27 yaşındaki Süleyman Sarıefe, balayı için gittiği Fethiye'de yüksekten denize atladığı sırada boynundan ağır yaralandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sarıefe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç adamın cenazesi, memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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