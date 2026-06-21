https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/cumhurbaskani-erdogan-ailesi-icin-omru-boyunca-fedakarca-calisan-babalarimizin-babalar-gununu-1106679106.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü için bir mesaj yayınlayarak Babalar Günü'nü tebrik etti. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T19:59+0300
2026-06-21T19:59+0300
2026-06-21T19:59+0300
türki̇ye
babalar günü
recep tayyip erdoğan
mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/unlulerden-babalar-gunu-paylasimi-1106672811.html
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babalar günü, recep tayyip erdoğan, mesaj
babalar günü, recep tayyip erdoğan, mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü için bir mesaj yayınlayarak Babalar Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.