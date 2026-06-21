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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/cumhurbaskani-erdogan-ailesi-icin-omru-boyunca-fedakarca-calisan-babalarimizin-babalar-gununu-1106679106.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü için bir mesaj yayınlayarak Babalar Günü'nü tebrik etti. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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babalar günü
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/unlulerden-babalar-gunu-paylasimi-1106672811.html
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babalar günü, recep tayyip erdoğan, mesaj
babalar günü, recep tayyip erdoğan, mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

19:59 21.06.2026
© Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü için bir mesaj yayınlayarak Babalar Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
YAŞAM
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
13:55
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