https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/cumhurbaskani-erdogan-ailesi-icin-omru-boyunca-fedakarca-calisan-babalarimizin-babalar-gununu-1106679106.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü için bir mesaj yayınlayarak Babalar Günü'nü tebrik etti. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T19:59+0300

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türki̇ye

babalar günü

recep tayyip erdoğan

mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/unlulerden-babalar-gunu-paylasimi-1106672811.html

türki̇ye

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babalar günü, recep tayyip erdoğan, mesaj