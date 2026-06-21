https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/avrupa-sicak-hava-dalgasinin-etkisinde-italya-ispanya-ve-fransa-alarmda-1106667595.html
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde: İtalya, İspanya ve Fransa alarmda
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde: İtalya, İspanya ve Fransa alarmda
Sputnik Türkiye
Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası Avrupa'nın geniş bir bölümünü etkisi altına aldı. İtalya'da birçok kent için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yapılırken... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa'da yaz mevsiminin ilk büyük sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Özellikle İtalya, Fransa ve İspanya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle yetkililer peş peşe önlemler açıkladı.İtalya'da kırmızı alarm verildiİtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu etkisini artırması beklenen Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti ve Torino kentleri için en yüksek risk seviyesi olan 'kırmızı alarm' ilan etti. Başkent Roma için ise ikinci en yüksek seviye olan 'turuncu alarm' verildi.Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere güneşten korunmaları çağrısında bulunurken, vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.Bu arada, ülkenin kuzeyinde aşırı sıcakların etkili olduğu ve yarın için "kırmızı" alarm verilen kentlerden Milano'da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde gezinen turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdıkları ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturdukları görüldü.Fransa ve İspanya da sıcaklardan etkileniyorFransa'da da aşırı sıcaklar nedeniyle 35 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Başbakanlık, yarın ülke genelinde düzenlenecek Müzik Bayramı etkinlikleri öncesinde valiliklere kırmızı alarm verilen bölgelerde kamusal alanda alkol tüketimini yasaklama talimatı verdi.Ayrıca devlet ve kamu kurumlarının düzenlediği etkinliklerde alkol servisi yapılmaması kararlaştırıldı. Yetkililer, sıcak havalarda alkol tüketiminin susuzluk, sıcak çarpması, bayılma ve bilinç kaybı riskini artırdığına dikkat çekti.Yılın ilk büyük sıcak hava dalgası İspanya'nın güney kesimlerinde de etkisini gösterdi. Özellikle Granada kentinde yüksek sıcaklıkların günlük yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/abden-dikkat-ceken-anket-ab-vatandaslari-ingilterenin-donmesini-istiyor-1106666312.html
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avrupa, fransa, milano, roma, i̇talya sağlık bakanlığı, aşırı sıcaklar, i̇spanya
avrupa, fransa, milano, roma, i̇talya sağlık bakanlığı, aşırı sıcaklar, i̇spanya
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde: İtalya, İspanya ve Fransa alarmda
11:24 21.06.2026 (güncellendi: 11:29 21.06.2026)
Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası Avrupa'nın geniş bir bölümünü etkisi altına aldı. İtalya'da birçok kent için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yapılırken, Fransa'da bazı bölgelerde aşırı sıcaklar nedeniyle kamusal alanda alkol tüketimi yasaklandı.
Avrupa'da yaz mevsiminin ilk büyük sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Özellikle İtalya, Fransa ve İspanya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle yetkililer peş peşe önlemler açıkladı.
İtalya'da kırmızı alarm verildi
İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu etkisini artırması beklenen Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti ve Torino kentleri için en yüksek risk seviyesi olan 'kırmızı alarm' ilan etti. Başkent Roma için ise ikinci en yüksek seviye olan 'turuncu alarm' verildi.
Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere güneşten korunmaları çağrısında bulunurken, vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
Bu arada, ülkenin kuzeyinde aşırı sıcakların etkili olduğu ve yarın için "kırmızı" alarm verilen kentlerden Milano'da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde gezinen turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdıkları ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturdukları görüldü.
Fransa ve İspanya da sıcaklardan etkileniyor
Fransa'da da aşırı sıcaklar nedeniyle 35 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Başbakanlık, yarın ülke genelinde düzenlenecek Müzik Bayramı etkinlikleri öncesinde valiliklere kırmızı alarm verilen bölgelerde kamusal alanda alkol tüketimini yasaklama talimatı verdi.
Ayrıca devlet ve kamu kurumlarının düzenlediği etkinliklerde alkol servisi yapılmaması kararlaştırıldı. Yetkililer, sıcak havalarda alkol tüketiminin susuzluk, sıcak çarpması, bayılma ve bilinç kaybı riskini artırdığına dikkat çekti.
Yılın ilk büyük sıcak hava dalgası İspanya'nın güney kesimlerinde de etkisini gösterdi. Özellikle Granada kentinde yüksek sıcaklıkların günlük yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi.