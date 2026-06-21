https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/benzine-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-guncellendi-1106667414.html

Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları güncellendi

Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları güncellendi

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt tabelalarını yeniden etkiledi. Benzine gece yarısından itibaren indirim gelirken, 21 Haziran 2026 güncel... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T11:13+0300

2026-06-21T11:13+0300

2026-06-21T11:13+0300

ekonomi̇

benzin fiyatları

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Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulanırken, 21 Haziran 2026 güncel benzin fiyatları güncellendi.İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 62.19 TLMotorin: 64.45 TLLPG: 31.99 TLİstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 62.03 TLMotorin: 64.29 TLLPG: 31.39 TLAnkara:Benzin: 63.14 TLMotorin: 65.55 TLLPG: 31.97 TLİzmir:Benzin: 63.42 TLMotorin: 65.82 TLLPG: 31.79 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyaca-unlu-yatirim-bankasi-turkiye-icin-enflasyon-tahminini-yukseltti-1106649239.html

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benzin fiyatları