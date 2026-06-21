https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/benzine-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-guncellendi-1106667414.html
Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları güncellendi
Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları güncellendi
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt tabelalarını yeniden etkiledi. Benzine gece yarısından itibaren indirim gelirken, 21 Haziran 2026 güncel... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T11:13+0300
2026-06-21T11:13+0300
2026-06-21T11:13+0300
ekonomi̇
benzin fiyatları
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Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulanırken, 21 Haziran 2026 güncel benzin fiyatları güncellendi.İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 62.19 TLMotorin: 64.45 TLLPG: 31.99 TLİstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 62.03 TLMotorin: 64.29 TLLPG: 31.39 TLAnkara:Benzin: 63.14 TLMotorin: 65.55 TLLPG: 31.97 TLİzmir:Benzin: 63.42 TLMotorin: 65.82 TLLPG: 31.79 TL
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benzin fiyatları
Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları güncellendi
Brent petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt tabelalarını yeniden etkiledi. Benzine gece yarısından itibaren indirim gelirken, 21 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları değişti.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Benzin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulanırken, 21 Haziran 2026 güncel benzin fiyatları güncellendi.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
Benzin: 62.19 TL
Motorin: 64.45 TL
LPG: 31.99 TL
Benzin: 62.03 TL
Motorin: 64.29 TL
LPG: 31.39 TL
Benzin: 63.14 TL
Motorin: 65.55 TL
LPG: 31.97 TL
Benzin: 63.42 TL
Motorin: 65.82 TL
LPG: 31.79 TL