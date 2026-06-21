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Başörtülü kadınlara yönelik paylaşıma Bakan Göktaş'tan tepki: 'Sonuna kadar takipçisi olacağız'
Başörtülü kadınlara yönelik paylaşıma Bakan Göktaş'tan tepki: 'Sonuna kadar takipçisi olacağız'
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medyada yapılan 'Kapalılar imha edilsin' şeklindeki paylaşıma yönelik bakanlık olarak suç duyurusunda bulunarak... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alarak 'imha edilsin' ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetlediklerini ve en güçlü biçimde kınadıklarını ifade etti.Göktaş, ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemlerin geride kaldığını vurguladı ve kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmenin temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırı olduğunu belirtti.Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/kapalilar-imha-edilsin-paylasimina-sorusturma-acildi-bakan-gurlekten-ilk-aciklama-1106678499.html
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türkiye, başörtüsü, sosyal medya, kadın
Başörtülü kadınlara yönelik paylaşıma Bakan Göktaş'tan tepki: 'Sonuna kadar takipçisi olacağız'
20:49 21.06.2026 (güncellendi: 20:52 21.06.2026)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medyada yapılan 'Kapalılar imha edilsin' şeklindeki paylaşıma yönelik bakanlık olarak suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Adalet Bakanı Gürlek, paylaşımı yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alarak 'imha edilsin' ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetlediklerini ve en güçlü biçimde kınadıklarını ifade etti.
Göktaş, ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemlerin geride kaldığını vurguladı ve kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmenin temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırı olduğunu belirtti.
Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:
Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez. Hiç kimse kadınları inançları sebebiyle hedef gösterme, aşağılayıcı ifadelerle anma veya yok edilmelerini çağrıştıran söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.