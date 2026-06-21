https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/basortulu-kadinlara-yonelik-paylasima-bakan-goktastan-tepki-sonuna-kadar-takipcisi-olacagiz-1106679337.html

Başörtülü kadınlara yönelik paylaşıma Bakan Göktaş'tan tepki: 'Sonuna kadar takipçisi olacağız'

Başörtülü kadınlara yönelik paylaşıma Bakan Göktaş'tan tepki: 'Sonuna kadar takipçisi olacağız'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medyada yapılan 'Kapalılar imha edilsin' şeklindeki paylaşıma yönelik bakanlık olarak suç duyurusunda bulunarak... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T20:49+0300

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alarak 'imha edilsin' ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetlediklerini ve en güçlü biçimde kınadıklarını ifade etti.Göktaş, ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemlerin geride kaldığını vurguladı ve kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmenin temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırı olduğunu belirtti.Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/kapalilar-imha-edilsin-paylasimina-sorusturma-acildi-bakan-gurlekten-ilk-aciklama-1106678499.html

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