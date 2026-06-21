https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/balikesirde-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1106675265.html
Balıkesir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Balıkesir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T14:08+0300
2026-06-21T14:08+0300
2026-06-21T14:08+0300
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balıkesir valiliği
balıkesir belediyesi
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yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
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Kırsal Taylıeli Mahallesi yakınlarında, çam ormanları ve zeytinliklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ise karadan müdahale ediyor. Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle ekipler bazı noktalara yaya olarak ulaşarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/muglada-yildirim-dusmesi-sonucu-orman-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106622581.html
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türkiye, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
türkiye, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Balıkesir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kırsal Taylıeli Mahallesi yakınlarında, çam ormanları ve zeytinliklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ise karadan müdahale ediyor.
Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle ekipler bazı noktalara yaya olarak ulaşarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.