https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/balikesirde-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1106675265.html

Balıkesir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Balıkesir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T14:08+0300

2026-06-21T14:08+0300

2026-06-21T14:08+0300

türki̇ye

türkiye

balıkesir

balıkesir büyükşehir belediyesi

balıkesir valiliği

balıkesir belediyesi

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

yangın felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106675108_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f82fa80a6e72d04be4cbb03132b0701b.jpg

Kırsal Taylıeli Mahallesi yakınlarında, çam ormanları ve zeytinliklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ise karadan müdahale ediyor. Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle ekipler bazı noktalara yaya olarak ulaşarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/muglada-yildirim-dusmesi-sonucu-orman-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106622581.html

türki̇ye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı