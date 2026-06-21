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Balıkesir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Balıkesir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kırsal Taylıeli Mahallesi yakınlarında, çam ormanları ve zeytinliklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ise karadan müdahale ediyor. Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle ekipler bazı noktalara yaya olarak ulaşarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/muglada-yildirim-dusmesi-sonucu-orman-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106622581.html
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türkiye, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
türkiye, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı

Balıkesir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

14:08 21.06.2026
© AA / Hakan FirikOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA / Hakan Firik
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kırsal Taylıeli Mahallesi yakınlarında, çam ormanları ve zeytinliklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ise karadan müdahale ediyor.
Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle ekipler bazı noktalara yaya olarak ulaşarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Muğla Menteşe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
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