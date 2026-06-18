https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/muglada-yildirim-dusmesi-sonucu-orman-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106622581.html
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T18:23+0300
2026-06-18T18:23+0300
2026-06-18T18:24+0300
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yangın
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme
yangın söndürme uçağı
muğla
muğla orman bölge müdürlüğü
muğla valiliği
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Muğla'da etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında farklı noktalara yıldırım isabet etti. Yıldırım düşen Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde başlayan yangınlar kısa sürede fark edilerek ekipler harekete geçirildi.Yangınların kontrol altına alınması için çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan destek veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html
türki̇ye
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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
18:23 18.06.2026 (güncellendi: 18:24 18.06.2026)
Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Muğla'da etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında farklı noktalara yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşen Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde başlayan yangınlar kısa sürede fark edilerek ekipler harekete geçirildi.
Yangınların kontrol altına alınması için çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan destek veriliyor.