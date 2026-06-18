https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/muglada-yildirim-dusmesi-sonucu-orman-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106622581.html

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T18:23+0300

2026-06-18T18:23+0300

2026-06-18T18:24+0300

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yangın felaketi

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muğla orman bölge müdürlüğü

muğla valiliği

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Muğla'da etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında farklı noktalara yıldırım isabet etti. Yıldırım düşen Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde başlayan yangınlar kısa sürede fark edilerek ekipler harekete geçirildi.Yangınların kontrol altına alınması için çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan destek veriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html

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