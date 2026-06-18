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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
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Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla'da etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında farklı noktalara yıldırım isabet etti. Yıldırım düşen Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde başlayan yangınlar kısa sürede fark edilerek ekipler harekete geçirildi.Yangınların kontrol altına alınması için çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan destek veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html
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yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla valiliği
yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla valiliği

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

18:23 18.06.2026 (güncellendi: 18:24 18.06.2026)
© AA / Muğla Orman Bölge MüdürlüğüMuğla Menteşe
Muğla Menteşe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
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Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Muğla'da etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında farklı noktalara yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşen Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde başlayan yangınlar kısa sürede fark edilerek ekipler harekete geçirildi.
Yangınların kontrol altına alınması için çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan destek veriliyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
TÜRKİYE
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
16 Haziran , 17:11
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