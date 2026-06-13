https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bakan-gurlek-duyurdu-manisadaki-bebek-olumu-16-yil-sonra-topuk-kaniyla-aydinlatildi--1106472849.html

Bakan Gürlek duyurdu: Manisa'daki bebek ölümü 16 yıl sonra topuk kanıyla aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Manisa'daki bebek ölümü 16 yıl sonra topuk kanıyla aydınlatıldı

Sputnik Türkiye

Manisa'da 2010 yılında yaşanan ve yıllardır faili meçhul olarak kalan bebek ölümü dosyası, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T11:26+0300

2026-06-13T11:26+0300

2026-06-13T11:26+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa'da 2010 yılında meydana gelen bebek ölümü olayının çözüldüğünü duyurdu.Gürlek, dosyanın başkanlığın öncelik verdiği soruşturmalar arasında yer aldığını belirterek, olayın aydınlatılmasında bu ay gerçekleştirilen veri analizlerinin belirleyici olduğunu ifade etti.Topuk kanı verileri soruşturmanın seyrini değiştirdiSoruşturmada dönüm noktası, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı kayıtları üzerinden yapılan çapraz sorgulamalar oldu.Yürütülen incelemelerde topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli ile kardeşi hakkında işlem başlatıldı.Gözaltı kararı verildiAdalet Bakanı Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında belirlenen iki şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.Bakanlıklar arası koordinasyon dikkat çektiDosyanın çözülmesinde İçişleri Bakanlığı, emniyet birimleri ve ilgili kamu kurumlarının veri tabanlarından elde edilen bilgilerin analiz edilmesi etkili oldu.Adli makamların hukuki değerlendirmeleri ve emniyet ekiplerinin saha çalışmalarıyla desteklenen soruşturma sonucunda, yıllardır aydınlatılamayan olayın faillerine ulaşıldığı belirtildi.

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