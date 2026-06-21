https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/abden-dikkat-ceken-anket-ab-vatandaslari-ingilterenin-donmesini-istiyor-1106666312.html

AB'den dikkat çeken anket: AB vatandaşları İngiltere'nin dönmesini istiyor

AB'den dikkat çeken anket: AB vatandaşları İngiltere'nin dönmesini istiyor

Sputnik Türkiye

Brexit'in üzerinden 10 yıl geçerken yapılan yeni bir araştırma, hem Avrupa Birliği vatandaşlarının hem de İngiliz seçmenlerin büyük bölümünün İngiltere ile AB... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T10:41+0300

2026-06-21T10:41+0300

2026-06-21T10:41+0300

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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) 15 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, Avrupa'da İngiltere'nin yeniden AB'ye katılmasına yönelik desteğin yüksek seviyelerde olduğunu gösterdi.Ankete katılanların yüzde 66'sı, İngiltere'nin yeniden AB üyesi olmasını olumlu ya da en azından olumsuz olmayan bir fikir olarak değerlendirdi.Avrupa'da dönüşe destek arttıAraştırma sonuçlarına göre İngiltere'nin yeniden üyeliğine destek Hollanda ve Danimarka'da yüzde 75'e kadar çıktı.Dikkat çeken bir diğer sonuç ise Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki aşırı sağ ve AB eleştirmeni partilerin seçmenlerinin de İngiltere ile daha yakın ilişkileri desteklemesi oldu.Son yıllarda birçok Avrupalı lider de İngiltere'nin yeniden üyeliğine kapının açık olduğu yönünde açıklamalar yaptı.İngilizler Brexit'e daha eleştirel bakıyorAraştırmaya göre İngiliz seçmenlerin önemli bölümü Brexit'in yaşam maliyeti, ekonomi, ticaret ve gençlerin geleceği gibi alanlarda olumsuz sonuçlar doğurduğunu düşünüyor.Katılımcıların büyük çoğunluğu, AB ile daha yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler kurulmasını desteklediğini belirtti.Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de daha yakın ticari ilişkiler karşılığında serbest dolaşıma desteğin yüzde 63'e ulaşması oldu.Bu oran, 2016 yılında Brexit tartışmalarının merkezinde yer alan göç konusuna ilişkin yaklaşımın önemli ölçüde değiştiğine işaret etti.Araştırma, İngiliz kamuoyunun güvenlik ve savunma alanında da Avrupa'ya daha yakın durduğunu ortaya koydu.Katılımcıların yüzde 58'i Avrupa ile daha yakın savunma ilişkilerini desteklerken, ABD ile daha yakın iş birliğini tercih edenlerin oranı yüzde 19'da kaldı.Brexit süreciBrexit, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine verilen isimdi. Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da düzenlenen referandumda seçmenlerin yüzde 51.9'u AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Ülke, 31 Ocak 2020'de resmen Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı. Brexit sonrasında Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkiler ticaret, göç, güvenlik ve ekonomik iş birliği başlıklarında yeni anlaşmalar çerçevesinde yürütülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/gurcistan-basbakani-kobahidze-avrupa-parlamentosu-kararlari-tum-degerini-yitirdi-1106662622.html

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