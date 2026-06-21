Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’nun zaafları, geçiştirmeleri, saçmalamaları belirginleşemedi

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV’deki programını, alabildiğine önyargısız biçimde izlemeye başladım. Ancak daha ilk dakikalardan itibaren can sıkıcı tersliği fark ettim. Terslik şuradaydı:

Soruları sanki Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Cemal Enginyurt üçlüsü soruyor gibiydi.

Sanki az sonra soru soranlar, ellerindeki kâğıtları ve telefonları fırlatıp “Kurtuluş yok tek başına / Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye slogan atacak gibiydiler.