https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/gurcistan-basbakani-kobahidze-avrupa-parlamentosu-kararlari-tum-degerini-yitirdi-1106662622.html
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Parlamentosu kararları tüm değerini yitirdi
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Parlamentosu kararları tüm değerini yitirdi
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Avrupa Parlamentosu'nun Gürcistan'a ilişkin son kararını eleştirerek bu tür kararların artık hiçbir değer taşımadığını söyledi... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T19:19+0300
2026-06-20T19:19+0300
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Avrupa Parlamentosu kararlarının tamamen değerini yitirdiğini ve Gürcü toplumunun bunlara hiçbir ilgi göstermediğini söyledi.Kobahidze gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu kararları tüm değerini yitirdi. Gürcü halkı bu kararlarla hiç ilgilenmiyor" diyerek son alınan kararın Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat meselesine ilişkin ayrımcı bir yaklaşım içerdiğini vurguladı.Kobahidze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Avrupa Parlamentosu, 17 Haziran'da oy çokluğuyla Gürcistan'a ilişkin eleştirel bir kararı kabul etmişti. Söz konusu belgeyi 436 milletvekili desteklerken, 145 milletvekili karşı oy kullanmıştı. Kararda, ülkede demokratik gerileme yaşandığı yönündeki endişeler dile getirilirken, Gürcü yetkililere yönelik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gurcistan-basbakani-kobahidze-bir-zamanlar-itibari-yuksek-bir-kurulus-olan-bbc-tamamen-yanlis-1101481107.html
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irakli kobahidze, gürcistan, gürcü partisi, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği
irakli kobahidze, gürcistan, gürcü partisi, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Parlamentosu kararları tüm değerini yitirdi
19:19 20.06.2026 (güncellendi: 19:20 20.06.2026)
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Avrupa Parlamentosu'nun Gürcistan'a ilişkin son kararını eleştirerek bu tür kararların artık hiçbir değer taşımadığını söyledi. Kobahidze, Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat konusuna ilişkin son kararın Gürcü halkına karşı ayrımcı bir yaklaşım içerdiğini savundu.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Avrupa Parlamentosu kararlarının tamamen değerini yitirdiğini ve Gürcü toplumunun bunlara hiçbir ilgi göstermediğini söyledi.
Kobahidze gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu kararları tüm değerini yitirdi. Gürcü halkı bu kararlarla hiç ilgilenmiyor" diyerek son alınan kararın Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat meselesine ilişkin ayrımcı bir yaklaşım içerdiğini vurguladı.
Kobahidze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Onlar, Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat uygulamasının yalnızca ajanlar için korunması gerektiğini söylüyorlar. Elbette bu, Gürcü halkına yönelik sağlıklı bir yaklaşım değildir. Gürcü toplumu, Avrupa bürokrasisi ve Avrupa Parlamentosu tarafından adil bir muameleyi hak etmektedir.
Avrupa Parlamentosu, 17 Haziran'da oy çokluğuyla Gürcistan'a ilişkin eleştirel bir kararı kabul etmişti. Söz konusu belgeyi 436 milletvekili desteklerken, 145 milletvekili karşı oy kullanmıştı. Kararda, ülkede demokratik gerileme yaşandığı yönündeki endişeler dile getirilirken, Gürcü yetkililere yönelik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunulmuştu.