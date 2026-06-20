https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/gurcistan-basbakani-kobahidze-avrupa-parlamentosu-kararlari-tum-degerini-yitirdi-1106662622.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Parlamentosu kararları tüm değerini yitirdi

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Parlamentosu kararları tüm değerini yitirdi

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Avrupa Parlamentosu'nun Gürcistan'a ilişkin son kararını eleştirerek bu tür kararların artık hiçbir değer taşımadığını söyledi... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T19:19+0300

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avrupa parlamentosu (ap)

avrupa birliği

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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Avrupa Parlamentosu kararlarının tamamen değerini yitirdiğini ve Gürcü toplumunun bunlara hiçbir ilgi göstermediğini söyledi.Kobahidze gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu kararları tüm değerini yitirdi. Gürcü halkı bu kararlarla hiç ilgilenmiyor" diyerek son alınan kararın Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat meselesine ilişkin ayrımcı bir yaklaşım içerdiğini vurguladı.Kobahidze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Avrupa Parlamentosu, 17 Haziran'da oy çokluğuyla Gürcistan'a ilişkin eleştirel bir kararı kabul etmişti. Söz konusu belgeyi 436 milletvekili desteklerken, 145 milletvekili karşı oy kullanmıştı. Kararda, ülkede demokratik gerileme yaşandığı yönündeki endişeler dile getirilirken, Gürcü yetkililere yönelik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gurcistan-basbakani-kobahidze-bir-zamanlar-itibari-yuksek-bir-kurulus-olan-bbc-tamamen-yanlis-1101481107.html

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irakli kobahidze, gürcistan, gürcü partisi, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği