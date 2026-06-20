https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/yks-maratonu-basladi-milyonlarca-ogrenci-tytde-gelecegi-icin-ter-dokuyor-1106657722.html
YKS maratonu başladı: Milyonlarca öğrenci TYT'de geleceği için ter döküyor
YKS maratonu başladı: Milyonlarca öğrenci TYT'de geleceği için ter döküyor
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15'te başladı. Sınav saat 13.00'de sona erecek. 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T10:27+0300
2026-06-20T10:27+0300
2026-06-20T10:27+0300
türki̇ye
lefkoşa
belgrad
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.2026-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu TYT, bu yıl 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda uygulanıyor. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.Türkiye genelindeki 81 il, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen TYT'de 340 bin 321 kişi görev alıyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.TYT'ye, ihtiyaca göre oluşturulan erişilebilir binalardaki uygun sınav salonları için 15 bin 360 engelli aday başvurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/20-milyon-liralik-alacak-verecek-kavgasi-cinayetle-bitti-2-olu-1106653887.html
türki̇ye
lefkoşa
belgrad
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lefkoşa, belgrad, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, türkiye
lefkoşa, belgrad, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, türkiye
YKS maratonu başladı: Milyonlarca öğrenci TYT'de geleceği için ter döküyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15'te başladı. Sınav saat 13.00'de sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
2026-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu TYT, bu yıl 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda uygulanıyor. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.
Türkiye genelindeki 81 il, KKTC'nin başkenti Lefkoşa
ve Sırbistan'ın
başkenti Belgrad'da düzenlenen TYT'de 340 bin 321 kişi görev alıyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.
TYT'ye, ihtiyaca göre oluşturulan erişilebilir binalardaki uygun sınav salonları için 15 bin 360 engelli aday başvurdu.